¿Marte será el nuevo hábitat de los seres humanos? Qué dice el magnate. Fuente: Shutterstock.

La exploración espacial ha representado una aspiración continua de la humanidad, con misiones que se proponen ampliar nuestra presencia más allá del planeta Tierra. No obstante, investigaciones recientes han destacado desafíos significativos para la salud humana en entornos de microgravedad.

Un estudio realizado por la NASA, en cooperación con el Blue Marble Space Institute of Science, puso de manifiesto efectos preocupantes en la estructura ósea de ratones jóvenes sometidos a condiciones de microgravedad durante un período de 37 días en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Efectos de la microgravedad: el asombroso descubrimiento de la NASA

Este hallazgo sugiere que la ausencia de gravedad afecta de manera diferencial a distintas partes del esqueleto, siendo las áreas de mayor carga las más vulnerables.

Por el contrario, la región lumbar de la columna vertebral, menos involucrada en el soporte de peso en estos animales cuadrúpedos, mostró alteraciones mínimas.

Durante la estancia en la EEI, los ratones experimentaron deterioro estructural notable en sus extremidades posteriores, especialmente en los fémures, que son los huesos que soportan mayor carga en condiciones terrestres.

Qué reveló el estudio sobre ratones tras el viaje espacial

El equipo de investigación, encabezado por la bioingeniera Rukmani Cahill, llevó a cabo análisis detallados de diferentes secciones del esqueleto de los ratones tras su retorno a la Tierra.

Las imágenes obtenidas evidenciaron la existencia de cavidades significativas en los extremos de los fémures, sobre todo en las proximidades de las articulaciones de la cadera y la rodilla. Estas alteraciones internas contrastan con la densidad ósea exterior, que se mantuvo relativamente intacta. Este patrón sugiere que la microgravedad induce una pérdida ósea localizada, posiblemente como resultado de la ausencia de estímulos mecánicos habituales en la Tierra.

Cómo puede afectar a los astronautas

En condiciones normales, los astronautas pueden experimentar una reducción de aproximadamente el 1% de su densidad ósea por cada mes en microgravedad, una tasa diez veces superior a la pérdida asociada con la osteoporosis en la Tierra.

Preocupantemente, investigaciones anteriores sugieren que gran parte de esta pérdida ósea no se recupera completamente tras el retorno al entorno terrestre.

Además, se observaron en los ratones jóvenes del estudio signos de osificación prematura, un fenómeno en el cual el cartílago se transforma en hueso antes de lo previsto, lo que podría influir negativamente en el desarrollo esquelético futuro.

Para descartar otros factores potenciales, el estudio incluyó tres grupos de control en la Tierra: uno bajo condiciones normales, otro con restricciones de movimiento y un tercero sometido a simulaciones de vuelo.

Ninguno de estos grupos presentó el daño óseo tan severo como el observado en los ratones expuestos a microgravedad. Esta comparación refuerza la hipótesis de que la ausencia de esfuerzo gravitacional constituye el principal factor detrás del deterioro óseo observado.