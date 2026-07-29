Argentina suma un nuevo reconocimiento a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidad (ONU) eligió a una localidad de Salta para competir junto a otros siete pueblos argentinos en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, que premia a las comunidades rurales más destacadas del mundo.

Ubicado cerca de la Ruta Nacional 40, esta localidad se ha vuelto una de las más reconocidas del norte argentino por sus paisajes, su patrimonio y su apuesta por el turismo sostenible y ahora competirá por llevarse la mayor distinción.

Cachi, el pueblo de Salta que fue elegido para competir en el programa Best Tourism Villages

La iniciativa de ONU Turismo premia cada año a los pueblos rurales que preservan su identidad cultural y natural.

Fuente: Wikimedia Commons / Bernard Gagnon BERNARD GAGNON

En esta edición, Cachi compartirá la representación argentina con:

Puerto Pirámides (Chubut)

Mar de las Pampas (Buenos Aires).

Villa Sanagasta (La Rioja).

Villa General Belgrano (Córdoba)

El Trapiche (San Luis)

Zenón Pereyra (Santa Fe)

Tafí del Valle (Tucumán).

Cómo llegar a Cachi, el pueblo ubicado cerca de la Ruta 40

Cachi se encuentra al oeste de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes y muy cerca del Parque Nacional Los Cardones.

Cachi se encuentra al oeste de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes y muy cerca del Parque Nacional Los Cardones. (Foto: Wikimedia Commons / Flickr by Chupacabras) Wikimedia / Flickr -Chupacabras- - https://www.flickr.com/photos/25222005@N08/7123467815/in/photostream/

Se puede legar desde la ciudad de Salta por la Ruta Provincial 68 y la Ruta Provincial 33, atravesando la Quebrada de Escoipe y la Cuesta del Obispo. También tiene acceso directo desde la Ruta Nacional 40.

Los atractivos que hacen único a Cachi

Quienes visitan este pueblo suelen destacar algunos de sus principales atractivos:

Su casco histórico y la arquitectura colonial.

El Parque Nacional Los Cardones.

La Recta del Tin Tin, parte del antiguo Camino del Inca.

Los paisajes de los Valles Calchaquíes y sus miradores.

Gracias a esa combinación de naturaleza, historia y cultura, Cachi fue seleccionado para competir por un reconocimiento internacional que pone en valor a los mejores pueblos rurales del mundo.