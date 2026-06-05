En los principales aeropuertos —incluido Ezeiza— se implementó una nueva reglamentación que modifica uno de los aspectos más rigurosos para los pasajeros: el transporte de líquidos en el equipaje de mano.

La actualización proporciona mayor flexibilidad, sin embargo, también introduce nuevas condiciones que resultan fundamentales conocer antes de preparar la valija.

Cambios en el equipaje de mano

Con la reciente normativa, los pasajeros tendrán la posibilidad de transportar una mayor cantidad de líquidos y en envases más grandes, siempre que el aeropuerto disponga de tecnología de control avanzada.

Esto significa un respiro para aquellos que llevan consigo productos de higiene, cosméticos o incluso bebidas.

Durante años, los líquidos tenían la restricción de ser transportados en envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa transparente y con un límite total de 1 litro por pasajero.

Asimismo, será permitido trasladar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano, siempre que su contenido no exceda el 70% de alcohol por volumen. Es importante mencionar que las bebidas no podrán ser consumidas durante el vuelo.

Mejoras en seguridad aérea gracias a escáneres de última generación

La implementación de escáneres de última generación en los controles de seguridad se realiza con el objetivo de mejorar los procesos.

Cambia el equipaje de mano: cómo es la nueva reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros (foto: archivo).

Estos dispositivos permiten analizar el contenido del equipaje con mayor precisión, lo que facilita la flexibilización de las restricciones sin poner en riesgo la seguridad aérea.

En los aeropuertos que han adoptado esta tecnología, se considera la posibilidad de autorizar envases de hasta varios litros, aunque la aplicación de esta medida no es homogénea.

Nuevas reglas sobre el transporte de líquidos en aeropuertos argentinos

En aeropuertos como Ezeiza, se habilitó transportar más líquidos en cabina, incluyendo bebidas alcohólicas o perfumes, aunque con condiciones específicas:

Deben respetarse los límites de seguridad y control

La graduación alcohólica no puede superar ciertos niveles

Puede depender del destino o tipo de vuelo

Qué líquidos están permitidos en el equipaje de mano

En términos generales, los productos autorizados continúan siendo los mismos:

Perfumes y cosméticos

Cremas y geles

Pasta dental

Bebidas (en ciertos casos)

La nueva normativa sobre transporte de líquidos en aeropuertos

Los controles de seguridad se ajustan en otros países, permitiendo también el transporte de líquidos en mayor cantidad. Esta tendencia podría expandirse a diferentes regiones en el futuro. Expertos mencionan que la nueva reglamentación beneficia a los viajeros frecuentes. Se recomienda a los pasajeros informarse sobre las normativas específicas de cada aeropuerto antes de volar.