Oficial y confirmado| Revisarán el equipaje de mano de los pasajeros colombianos y retirarán estos productos si superan el límite permitido

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Quienes viajen en avión desde Colombia deberán prestar especial atención al contenido de su equipaje de mano. Durante los controles de seguridad en los aeropuertos, las autoridades pueden retirar determinados productos cuando no cumplen con los límites establecidos para su transporte en cabina.

La medida hace parte de las normas de seguridad aérea aplicables a los vuelos internacionales y busca reducir riesgos durante las operaciones aeroportuarias. En estos controles, los pasajeros deben presentar sus pertenencias para inspección y, si algún artículo incumple la reglamentación, no podrá ingresar a la zona de embarque.

¿Qué productos pueden retirar del equipaje de mano?

Las restricciones alcanzan principalmente a los líquidos, aerosoles y geles (LAG) transportados en cabina. Entre los productos más comunes se encuentran:

Agua, bebidas y jugos.

Perfumes y colonias.

Champú y acondicionador.

Cremas y lociones.

Pasta dental.

Gel para el cabello.

Desodorantes en aerosol o gel.

Espuma de afeitar.

Cosméticos líquidos, como base o corrector.

Otros productos con consistencia líquida o gelatinosa.

Cada recipiente puede tener una capacidad máxima de 100 mililitros, incluso si contiene menos producto. Por ejemplo, un envase de 200 ml con solo 50 ml de líquido en su interior también puede ser retenido, ya que lo que se evalúa es la capacidad del recipiente y no la cantidad restante. Además, los envases deben transportarse dentro de una bolsa plástica transparente con capacidad aproximada de un litro.

Oficial y confirmado| Revisarán el equipaje de mano de los pasajeros colombianos y retirarán estos productos si superan el límite permitido Archivo El Cronista

¿Qué excepciones existen?

La normativa contempla algunas excepciones para productos necesarios durante el viaje, entre ellas:

Medicamentos de uso personal debidamente justificados.

Alimentos o líquidos para bebés cuando el menor viaja.

Productos requeridos por pasajeros con necesidades médicas o dietas especiales.

En estos casos, las autoridades pueden solicitar documentación o realizar verificaciones adicionales durante el control de seguridad.

¿Qué hacer si un producto supera los 100 ml?

Si un líquido, aerosol o gel excede el límite permitido, la recomendación es transportarlo en el equipaje facturado (de bodega), ya que la restricción corresponde al equipaje de mano. De lo contrario, el producto podrá ser retirado en el filtro de seguridad antes del embarque.

Esta redacción mantiene el foco llamativo del título, pero es jurídicamente correcta y evita afirmar que la medida aplica a todos los vuelos cuando, según la reglamentación de Aerocivil, la restricción se aplica de forma general a los vuelos internacionales y puede extenderse a vuelos nacionales cuando la autoridad lo determine.