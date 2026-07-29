Ni gimnasio, ni salir a correr ni bici fija: el ejercicio que cuida el corazón, mejora la circulación y reduce el estrés Fuente: Archivo

El kayak de recreo es una actividad física cada vez más elegida por quienes buscan un ejercicio completo que combine trabajo muscular, gasto calórico y bajo impacto sobre las articulaciones, ya que, al implicar un movimiento constante, activa todas las partes del cuerpo.

En este sentido, una sesión de aproximadamente una hora de remo puede permitir quemar entre 300 y 500 calorías, dependiendo del ritmo y la intensidad del recorrido.

Al mismo tiempo, el movimiento repetido del remo fortalece brazos, hombros, espalda y abdomen , mientras las piernas contribuyen a mantener el equilibrio y la estabilidad dentro de la embarcación.

Por qué el kayak es un ejercicio completo para el cuerpo

Remar en kayak implica realizar movimientos repetidos que requieren coordinación entre la parte superior del cuerpo y el tronco, lo que permite desarrollar fuerza y resistencia al mismo tiempo.

No es la natación: el ejercicio que quema calorías, fortalece los músculos de todo el cuerpo y es de bajo impacto que pocos conocen Fuente: Shutterstock

Por su parte, con cada palada se activan varios grupos musculares y se exige al máximo la postura y estabilidad, algo que convierte a esta actividad en un entrenamiento integral.

Entre los principales beneficios físicos del kayak recreativo se destacan los siguientes:

Fortalecimiento muscular: el movimiento del remo activa brazos, hombros, espalda y zona abdominal, mientras las piernas participan en el control del equilibrio dentro de la embarcación.

Resistencia cardiovascular: el esfuerzo constante durante el remado obliga al sistema cardiovascular a mantener un ritmo sostenido de actividad física.

Bajo impacto articular: la posición sentada y el contacto con el agua reducen la presión sobre rodillas, caderas y tobillos, disminuyendo el riesgo de lesiones.

Coordinación y equilibrio: el control del kayak requiere sincronizar los movimientos del cuerpo mientras se mantiene estabilidad durante el recorrido.

Qué partes del cuerpo se fortalecen al practicar kayak

El movimiento del remo no solo implica el trabajo de los brazos, ya que para mantener el ritmo y el equilibrio dentro del kayak es necesario activar distintos grupos musculares del cuerpo de manera coordinada.

No es la natación: el ejercicio que quema calorías, fortalece los músculos de todo el cuerpo y es de bajo impacto que pocos conocen Fuente: Shutterstock

Entre las zonas que más se fortalecen durante la práctica se encuentran:

Brazos y hombros: participan directamente en cada palada y desarrollan fuerza con el movimiento repetido del remo.

Espalda: los músculos dorsales trabajan de forma constante al acompañar el movimiento de rotación del torso.

Abdomen y zona media: el core se activa para mantener estabilidad y equilibrio dentro del kayak durante todo el recorrido.

Piernas: aunque no realizan el movimiento principal, ayudan a estabilizar el cuerpo y sostener la posición dentro de la embarcación.

Por qué practicar kayak puede ayudar a reducir el estrés

El kayak no solo es una actividad física que fortalece el cuerpo, sino también una herramienta eficaz para desconectarse de las preocupaciones diarias.

Al realizarse generalmente en entornos naturales como ríos, lagos o el mar, permite alejarse del ruido urbano y concentrarse en el movimiento, la respiración y el paisaje, factores que contribuyen a disminuir los niveles de estrés y ansiedad.

Además, el ejercicio aeróbico que implica remar favorece la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar. Esta combinación de actividad física y contacto con la naturaleza ayuda a mejorar el estado de ánimo, despejar la mente y generar una sensación de relajación que puede mantenerse incluso después de finalizar la actividad.