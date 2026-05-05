Aerolíneas Argentinas informó un cambio que implicará modificaciones en los valores de las tarifas, los cuales rigen desde esta semana. Según precisó la compañía, a partir del lunes 4 de mayo se eliminó el equipaje de mano gratuito de la tarifa base de los vuelos nacionales. Por eso, desde ahora, en cada pasaje solo se podrá incluir un bolso o mochila con un máximo de 3 kilos. La medida empezó a regir en los pasajes emitidos a partir de esta semana, es decir, no impactará en los pasajeros que hayan comprado un ticket antes del anuncio. Antes de terminar la reserva del vuelo, el pasajero ya puede ver el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”. Según la compañía, con este cambio se apunta a ofrecer una tarifa que “compita con las que ofrecen las low cost”, que separan los valores del pasaje del costo del equipaje. En este sentido, ahora el equipaje adicional para vuelos de cabotaje con tarifa base costará $ 42.350 por tramo. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluido en el precio. Vale destacar que en los vuelos internacionales no habrá ningún cambio y que quienes ya tienen su boleto comprado no sufrirán modificaciones. Por su parte, las agencias de turismo y los operadores del sector comenzaron a informar a los viajeros sobre este cambio en los vuelos domésticos. Por eso, quienes necesiten llevar más equipaje deberán considerar este nuevo costo al planificar sus viajes dentro del país. Cabe destacar que esta medida no es aislada. Es que, ante el aumento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, y el consecuente encarecimiento del jet fuel, Aerolíneas Argentinas también comenzó a aplicar de forma temporal un recargo por combustible en sus pasajes. Este monto asciende a $ 7500 por tramo para los vuelos nacionales y se encuentra en un rango de entre u$s 10 y u$s 50 en el caso de los internacionales. Por otra parte, en noviembre la aerolínea de bandera anunció la implementación del cobro por la selección anticipada de asientos en sus vuelos. Hasta entonces, era la única del tipo legacy en la región que no cobraba por este servicio.