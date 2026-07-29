El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de la china Liex, destinado a la producción de carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.

Es la primera vez que una firma china obtiene esta bendición oficial.

La compañia promete invertir u$s 709 millones para una planta con capacidad de producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Cuenta con recursos para sostener más de 19 años de producción efectiva y se estima que generará exportaciones por alrededor de u$s 400 millones anuales, según los datos informados por el ministerio de Economía.

El proyecto Tres Quebradas , está ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca. El carbonato de litio que allí producirá tiene alta demanda, según explicaron fuentes del sector.

El ministro de Economia ya había anticipado esta aprobación, pero la formalización llegó el miércoles por la mañana.

Tres Quebradas fue comprada por el grupo chino Zijin Mining a fines de 2021, para su filial Liex.

El proyecto atravesó por momentos de fuerte parálisis, suspensiones temporales y conflictos graves que pudieron dar la impresión de un abandono.

Hubo frenos en la construcción. Durante el desarrollo de la planta en Fiambalá, las obras civiles se detuvieron en varias etapas debido a disputas con contratistas locales. Esto derivó en deudas con proveedores de la zona y protestas de trabajadores que llegaron a bloquear los accesos.

La empresa también enfrentó auditorías por parte de las autoridades de Catamarca. El gobierno provincial le impuso multas millonarias por irregularidades vinculadas al manejo de residuos, efluentes y protocolos de seguridad.

La minera acumuló denuncios de precariedad laboral, y el clima extremo de alta montaña también lo complicó.

Hubo tensiones socioambientales por el uso del agua, pero nada parece haber descarrilado la intención china de avanzar.