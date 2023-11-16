Allanaron la casa de Leonardo Fariña: las pruebas que lo complican en la causa por la cueva de Belgrano

La Policía Federal, junto con la Aduana, allanó esta mañana la casa de Leonardo Fariña, tras encontrarlo en una cueva financiera del barrio de Belgrano. También se replicaron los operativos en los domicilios de otras cuatro personas que se encontraban con él.

Según los investigadores del caso, el ex marido de Karina Jelinek podría ser el dueño de la cueva, al que llamaban “El Pela”. Sin embargo, otras hipótesis señalan a un hombre con iniciales D.B, quien vive en una mansión en San Isidro, a pesar de no tener salario en blanco ni sociedades empresarias.

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Allanaron la casa de Leonardo Fariña: ¿Qué encontraron?

En el domicilio del financista, ubicado en el country San Matías de Escobar, se encontraba su esposa Camila Rosales. Al momento, no encontraron elementos de interés salvo una computadora que deberá ser peritada.

En cambio, en la casa de Damián Frare -uno de los otros domicilios allanados- hallaron al menos 10 teléfonos celulares, documentación, computadoras y grandes sumas de dinero.

Mientras que en el procedimiento que realizó este miércoles la División Antifraude, se encontraron cerca de 500 millones de pesos. " Este allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como ‘El Croata’" , explicó Guillermo Michel, en director general de Aduana.

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“Quiero destacar la labor del juez Pablo Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo" , agregó en diálogo con Infobae.

¿Cómo sigue la causa?

Estos operativos tienen el objetivo de controlar el mercado del dólar libre y evitar una impulsión de una corrida bancaria. En este marco, se espera que el juez indague a Fariña el viernes por la mañana.

Los dos abogados del acusado se presentaron frente Policía Federal Argentina (PFA) y negaron que él esté involucrado. Al momento, mantiene silencio.