Quién es Romina Uhrig, la ex diputada del Frente de Todos que entró a Gran Hermano: "tengo carácter y me dicen mecha corta"

Romina Uhrig fue diputada nacional por el Frente de Todos y ahora participará en Gran Hermano 2022. La ex esposa de Walter Festa, ex intendente de Moreno, es una de las 18 participantes de reality show más importantes del país.



"Mi nombre es Romina Uhrig, tengo 34 años. Vivo en Moreno. Me encanta la política", comenzó en su presentación. Tras ocupar un cargo en el Congreso Nacional como diputada en representación del espacio kirchnerista, decidió seguir su sueño de participar del programa que hoy se transmite por Telele y Pluto TV.

Romina Uhrig: su carrera política

Uhrig comenzó su carrera en el municipio de Moreno, ocupando el cargo de subsecretaría de Relaciones Internacionales.

Entre 2019 y 2021, Romina ocupo una banca en el Congreso de la Nación como diputada nacional para el Frente de Todos. Asumió a su cargo en reemplazo de Fernando Espinoza, quien renunció en 2019 para ser intendente de La Matanza.

"Cuando fui diputada, acompañé la Ley de Cupo Laboral Trans, porque a mí me crió mi tía, que era travestí", confesó.

Estuvo casada con Walter Festa, quién fue intendente de la localidad de Moreno. "Actualmente estoy separada del papá de mis nenas. Lo amé muchísimo, pero ya está", declaró antes de ingresar a la casa.



Romina es mamá de tres nenas: Mía (11), Felicitas (3) y Nina (1). Hasta el momento de entrar en la casa, ocupaba un puesto en el gabinete de la presidencia del Instituto de Previsión Social bonaerense.

La diputada sorprendió con participación en GH 2022 y confesó que decidió inscribirse nuevamente en el reality tras ser rechazada a los 18 años. A pesar de la sorpresa de muchos, su postulación fue viral meses atrás.

Romina Uhrig: ¿Cómo se presentó en la casa?

Romina confesó que le encanta entrenar. "Me cuido, bastante. Realmente soy muy insegura conmigo misma", confesó frente a la camara. Además, a firmó, entre risas, que se realizó múltiples cirugías estéticas. "Me hice las lolas, la panza, cada tanto me pongo botox". "Soy una persona de carácter, me dicen mecha corta", remató.

EL PRIMER CRUCE DE LA EXDIPUTADA EN la casa de GRAN HERMANO.

Al finalizar la gala, los participantes comenzaron a conocerse entre sí. Tras contar su afiliación partidaria, Romina fue increpada por otra participante al confesar que "cocina de todo". "Menos polenta" fue uno de los comentarios que recibió la exdiputada.

El reality, conducido por Santiago del Moro, puede verse en VIVO las 24 horas del día a través de Pluto TV.

