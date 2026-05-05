Este martes, 5 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 858 (Incendio). Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas o conflictos internos, como ira, pasión o estrés que necesitan canalizarse. También puede indicar cambio y purificación, invitando a soltar lo viejo; si te asusta, advierte pérdida de control o riesgos cercanos. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: