Insólito: por qué las inmobiliarias rechazan propiedades a la venta

El mercado inmobiliario acumula ya cuatro años de profunda crisis. Los precios de venta alcanzaron un 35% de baja desde 2018. sin embargo el stock de propiedades en oferta marcó un nuevo récord. Por eso no sorprende que en este contexto las inmobiliarias se están deshaciendo de propiedades y hoy rechacen clientes.

Según los datos difundidos por Zonaprop, en los últimos cuatro años el precio de publicación de los inmuebles cayó en promedio un 20%. En 2022 la baja acumula un 4,9% mostrando una desaceleración de la caída. Los picos se vieron en 2021 y en 2020 cuando esos números reflejaban el 7,5% y el 7,1% respectivamente.

"Hoy lo que empezamos a ver es que se mantiene estable la cantidad de inmuebles en venta. No hay una suba de oferta, lo cual es un indicador positivo. Lo que sucede es que las inmobiliarias se están deshaciendo de propiedades ", explicó Soledad Balayan, dueña de Maure Inmobiliaria.

Es que según datos de Zonaprop, más del 50% de los inmuebles que están en venta tiene más de un año publicado y en muchos casos el precio no se modificó.

El mercado tiene récord de propiedades a la venta como efecto de la Ley de Alquileres

"Hay muchas propiedades en venta y muchos de esos inmuebles están fuera del valor del mercado. Nosotros sugerimos bajar el precio, después de un tiempo de estar publicado y ante la negativa del cliente preferimos deshacernos de esa operación. El costo de mantener los avisos es alto", agregó Balayan.

Hoy hay récord de propiedades a la venta como consecuencia de la Ley de Alquileres que desalienta la inversión para la renta.

Según datos del Registro de Operaciones Inmobiliarias ( ROI), el stock disponible en Zonaprop es de 119.094 departamentos en venta y sumó 51 meses de crecimientos interanuales. Ahora, el 70% de ésos inmuebles tienen un precio por encima del que convalida el mercado.

"En los últimos seis meses vemos que el 29% de las propiedades en oferta se retazaron", explicó por su parte Rodrigo Lejtman, economista de Zonaprop. Lo que sucede en muchos casos es que los precios se acomodan pero la baja no llega a convalidar los valores del mercado de hoy.

"Tener una propiedad en venta durante años y que el propietario no quiera bajar el precio no resulta un buen negocio. Y ante el stock tan alto lo que vemos es que las inmobiliarias están descartando estos clientes porque pueden seguir trabajando con otras unidades más factibles para la venta", finalizó Balayan.

Qué pasará con los precios

Según los datos del índice de septiembre de Zonaprop, el precio medio en la ciudad se ubica en u$s 2238 por metro cuadrado (m2), con una caída solo del 0,7% respecto al mes previo. Y un dato interesante muestra que el 90% de los barrios registra baja de precio respecto al mes previo.

Hoy hay pocos inversores que apuesten al mercado de ladrillos

"Hoy no tenemos inversores. No hay inversores de ladrillos porque no quieren perder. La rentabilidad de un alquiler es muy baja de menos del 4%. El que vende apunta al consumidor final y ese cliente es el que busca negociar su próxima vivienda", dijo Lejtman.