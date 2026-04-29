Los amantes del pollo saben que el limón es un aliado importante a la hora de cocinar o marinarlo antes de llevarlo al horno o parrilla. Sin embargo, expertos parrilleros coinciden en que ese truco tan popular no es el más efectivo. El verdadero secreto para lograr un pollo jugoso por dentro, dorado y crujiente por fuera no está en la acidez, sino en una técnica simple y muy utilizada por los parrilleros: la salmuera. Este método permite mejorar la textura y el sabor del pollo, sin necesidad de ingredientes raros ni técnicas complicadas. El secreto está en cómo actúa la sal sobre la carne del pollo y en el tiempo de reposo previo a la cocción. La salmuera es una mezcla de agua y sal en la que se sumerge el pollo crudo durante un período determinado. A diferencia del limón, que puede “cocinar” la carne y volverla más seca, la sal logra que el pollo retenga líquidos durante la cocción. El resultado es una carne mucho más jugosa, incluso en las partes que suelen secarse, como la pechuga. Además, este proceso ayuda a que el pollo se cocine de manera más pareja. Al absorber la solución salina, las fibras se relajan y permiten que el calor penetre mejor. Por este motivo, el pollo no solo queda más tierno, sino también más sabroso desde el interior, sin depender exclusivamente de condimentos. Asimismo, un pollo que pasó por salmuera desarrolla una piel más seca y firme, ideal para lograr ese color dorado y crocante tan buscado, ya sea en la parrilla o al horno. La preparación es fácil: Muchos parrilleros expertos recomiendan dejar de lado el limón y apostar por esta técnica, que mejora el resultado final sin alterar el sabor natural del pollo. La salmuera no tapa gustos, los potencia. En definitiva, si la idea es preparar un pollo dorado, jugoso y con una textura perfecta, el secreto no está en exprimir cítricos, sino en darle tiempo a la sal para hacer su trabajo.