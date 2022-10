Gran Hermano 2022: la contradicción que no le perdonan a Romina Uhrig, la ex diputada del FdT

Romina Uhrig, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano es tendencia en las redes sociales. ¿El motivo? Su pasado por la política. La participante del reality show fue diputada nacional del Frente de Todos entre los años 2019 y 2021.

No obstante, no es la primera vez que es noticia ya que durante su paso por la Cámara baja, se caracterizó por su contradicción en torno al aborto: se expresó y marchó a favor del proyecto, pero luego no acompañó con su voto la iniciativa.

Gran Hermano 2022: quién es Romina Uhrig, la ex diputada del Frente de Todos, muy cercana al kirchnerismo

Aborto: a un año de la sanción de la ley, cuántos se realizaron



"Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por nuestros compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí juro", pronunció la participante de Gran Hermano el día en que asumió su banca. Ahora, dice que cumplió su "sueño" de formar parte del programa de TV.



No es la primera vez que Uhrig figura en los titulares. Hace un par de años, más precisamente en diciembre de 2020, su nombre trascendió las paredes del Congreso. ¿El motivo? Si bien la expareja de Walter Festa, exintendente de Moreno, había militado a favor de la legalización del aborto, el día de la votación, no acompañó el proyecto. Optó por abstenerse, sin hacer uso de la palabra a lo largo de la maratónica sesión.

"No me aproveché de nada...cambié mi opinión, tampoco voté en contra... y hablan y defienden los derechos de la mujer y hablan así de una mujer??? dejan mucho que desear", explicó la exdiputada del Frente de Todos en las redes, al ser criticada por su abstención.

Romina Uhrig había marchado a favor del aborto, pero se abstuvo.

Y remató: "Escrachar porque pienso y siento distinto?? soy mujer igual que ustedes y no soy ni más ni menos por pensar distinto... no juzguen ni hablen mal de una mujer sin conocer su historia... abrazo".

En la presentación que hizo para el reality show, en cambio, obvió el asunto. "Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti", contó. Ni una palabra sobre la interrupción voluntaria del embarazo en esta oportunidad.