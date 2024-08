La reacción de Romina Uhrig ante el supuesto encuentro con Alberto Fernández

El escándalo de las presuntas visitas sexuales que recibía Alberto Fernández durante su gestión en la quinta de Olivos y su despacho de la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo con la filtración del supuesto ingreso de Romina Uhrig, ex diputada nacional y ex Gran Hermano.

Uhrig habría estado 143 minutos con Fernández, según informó la periodista Guadalupe Vázquez, con quien la ex participante del reality tuvo un cruce en las últimas horas en el streaming de Neura. Después de esto, la ex diputada nacional aclaró nuevamente que "no existió esa reunión".

"Evidentemente después me quedé con la duda de si le pasaron mal la información a esta mujer (Vázquez). Me parece mala leche de ella porque le di una nota y fue muy desubicada", aseguró en Poco Correctos (El Trece).



Y aclaró que se cruzó al ex mandatario "solamente en Merlo", cuando visitó el municipio antes de ser elegido presidente y cuando, ya en funciones, se reunieron con sus compañeros diputados en Olivos. "Eso estaba permitido, siempre con precaución por supuesto".

La ex Gran Hermano subrayó que la información de su presunta visita "lo sacaron para tapar lo que pasó con Fabiola (Yáñez)".

Romina Uhrig fue diputada del Frente de Todos.

¿Qué pasó entre Romina Uhrig y Guadalupe Vázquez?

Ambas se cruzaron en el programa de la periodista Guadavibes este martes. La actual vedette negó la acusación y sostuvo que para la fecha, 30 de diciembre del 2020, ella estaba embarazada de siete meses.

"Nunca, nunca estuve con Alberto a esa hora ese día. Ni ese día, ni en ningún momento pisé la Casa Rosada más que cuando tuve 12 años", dijo enojada. Allí reconoció que si lo hubiera hecho "lo diría".



Y aseguró que si quisiera estaría con "un tipo de guita", pero que "no lo estaba" porque ella "no es así y no le interesa". Sin embargo, la conductora la cruzó y le recordó: " Estabas con un intendente (Walter Festa), tampoco es que estabas con un administrativo bancario ".

"Porque lo amaba y lo conozco ya de antes de ser intendente. Él es el papá de mis hijas. El que tiene el pensamiento de mierda así es porque es así . A mí no se me va a dar por la cabeza estar con alguien por interés", se defendió Uhrig.

"También presenté dos proyectos, que no es problema mío si no se aprobaron o si no les interesó. Eso también para que sepas, que trabajé los dos años en los que fui diputada", añadió.

Vázquez arremetió: "Perdoname. Tu única calificación para ser diputada era que hacías uñas esculpidas". Ante esto la ex legisladora respondió: "¿Y cuál es la preparación para ser diputada?".

Romina afirmó que es profesora de educación física. "¿Legislaste sobre deportes?", le preguntó su entrevistadora. "Me parece que me estás ninguneando un poquito. ¿Cuál es el título para ser diputada?", insistió Uhrig. "Estoy siendo sincera. Es una cuestión ética. Si a vos te dicen que vueles un avión, ¿lo harías?", cuestionó Vázquez en una comparación sin sentido.

"Te agradezco, la verdad. Con la mejor, estoy dejando a mis hijas para una nota con vos y no estás valorando nada", expresó la ex Gran Hermano antes de cortar.