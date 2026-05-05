El dólar blue hoy martes 5 de mayo y cotiza a $ 1385 para la compra y $ 1405 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 125 (contra $ 1530 para la venta). Por su parte, el dólar oficial hoy martes 5 de mayo abre a $ 1375 para la compra y $ 1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene de culminar abril casi sin variaciones (ganó solo $ 10 respecto de marzo) y, en lo que va del año, se ubica $ 55 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,40%). En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1852,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista quedó a $ 1372,30 para la compra y $ 1422,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1710,59. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante mayo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 3,4% correspondiente al dato del IPC de marzo 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el lunes la entidad adquirió u$s 71 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 7451 millones en 67 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 44.683 millones. El dólar blue hoy martes 5 de mayo cotiza a $ 1385 para la compra y $ 1405 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy martes 5 de mayo se consigue a $ 1491,90 para la compra y $ 1505,40 para la venta. El dólar MEP hoy martes 5 de mayo se ubica a $ 1440,30 para la compra y $ 1441,50 para la venta. El dólar oficial hoy martes 5 de mayo opera a $ 1425 para la venta. Banco por banco, los precios son: Las tasas en pesos en bonos a tasa fija están bajas y eso hace que cualquier movimiento del dólar borre la eventual ganancia de carry trade de uno o dos meses. De esta manera, el inversor que hace carry deberá considerar cuál es el valor del dólar que invalida la ganancia en dólares de dicha estrategia. Cuales son los bonos que recomiendan los analistas ante el contexto de tasas bajas, aunque de flujos de dólares del agro que podrían mantener calmo el dólar. Leé la nota completa en este enlace.