Ernesto Allaria dejó de ser el vicepresidente de Byma y se retiró del directorio. En su lugar de vice ascendió el hasta ahora director, Alexander Zawadzki, a quien muchos ven como futuro presidente, dentro de un año. Será una vez que venza la presidencia de Claudio Zuchovicki, que si bien tiene mandato como director hasta diciembre de 2027, no quiere seguir otro año más al frente de la institución. “Sólo tengo palabras de gratitud hacia Adelmo Gabbi y las personas con las que dimos los primeros pasos, desde aquél Merval hasta la formación de Byma. Fueron días de compartir conocimientos y opiniones que con esfuerzos y dedicación se construyó la esencia del Byma de hoy". “Al apoyo incondicional de quien más conoce toda la evolución de este mercado: Jorge De Carli en el antes, durante y después y con un compromiso 24/7”, dijo Allaria en su carta de despedida. “Siempre junto a Luis Alvarez y más cerca de este presente se fueron sumando a la conducción: Gonzalo Pascual Merlo, Alexander Zawadzki y más recientemente Claudio Zuchovicki; los cuales, junto con los diferentes equipos internos tuvieron importantes aportes a nuestro modelo de negocio responsable y respetuoso para con nuestros accionistas y con la sociedad en la que vivimos”, escribió. “Y a cada uno de los especialistas que se fueron sumando cuando las nuevas tendencias del mercado y los proyectos de Byma exigieron nuevas habilidades. Menciones especiales para mi socio Juan Francisco Politi, que me apoyó de modo incondicional pudiendo así concentrar tiempo y esfuerzos en Byma, como así también un muy especial agradecimiento a mi familia". “Supo comprender la pasión con que encaré este intenso y prolongado desafío de gestión y principalmente por el permanente afecto recibido y ser el refugio de relax en los tiempos libres. Sin estos incondicionales acompañamientos no hubiese transitado este largo recorrido”. “Fueron años intensos, con importantes resultados y experiencias personales imborrables y todo debe continuar. Byma se encuentra en permanente evolución, no detiene su crecimiento, nuestra gente lo sabe y lo practica; en ese sentido, hemos acuñado la siguiente frase que resume nuestro ser y sentir: en Byma trabajamos por mucho más que nosotros”.