Este país híper tecnológico busca argentinos: les facilita la residencia y ofrece trabajo en dólares, ¿qué puestos están disponibles?

Un país con grandes avances e industria tecnológica busca argentinos para trabajar, les facilita la Visa y paga más de 700 dólares por mes, pero además ofrece la posibilidad de viajar y conocer destinos únicos.



En el marco del programa Working Holiday, muchos argentinos que buscan emigrar pueden encontrar una alternativa diferente a Estados Unidos, Australia o los clásicos países europeos. Esta opción se caracteriza por una gran oferta laboral y por tener una Visa accesible desde Argentina a un costo bajo.

Ley de Nietos: toda la documentación que tienes que entregar para obtener la ciudadanía española



Italia busca argentinos y ofrece trabajo para cubrir estos puestos, ¿cómo acceder?



Corea del Sur es el nuevo destino que promete oportunidades laborales, un mercado tecnológico muy amplio y un sueldo en dólares que posibilita viajar por Asia. Las limitaciones principales pasan por la edad, los ahorros y por las condiciones familiares.

¿Cómo acceder a la VISA para ir a Corea del Sur?

El país asiático otorga solo 200 cupos para todo el 2023, pero además el trámite proceso el pago de los trámites del consulado que van de 40 a 70 dólares más una lista de condiciones. Los requisitos son los siguientes:

Poseer residencia y pasaporte argentinos. Este último no puede vencerse en los 6 meses siguientes.

argentinos. Este último no puede vencerse en los 6 meses siguientes. Tener entre 18 y 34 años .

. Viajar sin nadie a cargo , aunque se puede ir con hermanos o pareja con VISA individual.

, aunque se puede ir con hermanos o pareja con VISA individual. Inscribirse en el Programa por primera vez .

. Contar con pasaje de vuelta o los fondos equivalentes.

Corea del Sur ofrece trabajos en el rubro tecnológico y VISA sin costo.

Podes demostrar fondos suficientes para vivir que corresponden a un monto de u$s 3000 en total .

. Tener un seguro médico que cubra hospitalización y repatriación en caso de ser necesario.

que cubra hospitalización y repatriación en caso de ser necesario. Estar físicamente apto para viajar y trabajar.

para viajar y trabajar. No registrar antecedentes penales.

Más allá de los gastos del trámite, la VISA no tiene costo.

¿Qué beneficios tienen la VISA en Corea?

Una vez adquirido el permiso de viaje y residencia, se puede acceder a las siguientes opciones:

Permanecer en Corea por 12 meses.

Trabajar hasta 1300 horas en 6 meses o 25 horas semanales durante 12 meses.

en 6 meses o 25 horas semanales durante 12 meses. Se puede viajar, aprender idiomas o realizar actividades turísticas tras cumplir el tiempo laboral.

Las únicas limitaciones laborales son para las noticias, política y algunas profesiones matriculadas.

¿Qué puestos de trabajo están disponibles en Corea del Sur?



Sin dudas el rubro más fuerte es el de la tecnología, pero también será necesario contar con formación profesional para lograr un empleo en el sector.

Otras alternativas son los trabajos más informales que pagan u$s 7 la hora por lo que en un mes se podría obtener más de u$s 700 de base. Por otro lado, hay otros rubros en los que no se puede trabajar: