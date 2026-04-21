La ciudad de Medellín en Colombia se consolida como un punto clave en la cooperación internacional tras la firma de un acuerdo con el gobierno de Corea del Sur, que contempla una millonaria inversión para modernizar su sistema de residuos. Este nuevo proyecto se enmarca dentro de una relación bilateral que se remonta a la Guerra de Corea y que, con el paso de los años, ha evolucionado hacia alianzas económicas, tecnológicas y de desarrollo sostenible. En este contexto, la iniciativa liderada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) representa uno de los movimientos más relevantes en materia de sostenibilidad urbana en América Latina, con impacto directo en la reducción de emisiones y la gestión eficiente de desechos. El convenio firmado entre entidades locales y la cooperación coreana contempla una inversión total de 16,4 millones de dólares, de los cuales 11,2 millones de dólares provienen directamente del país asiático. Según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, “este es el segundo acuerdo de cooperación internacional más grande que se firma entre el gobierno de Corea del Sur y la Alcaldía de Medellín”, lo que refleja la magnitud del proyecto. La iniciativa será ejecutada principalmente por Emvarias e incluye la construcción de una planta para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el relleno sanitario La Pradera, con capacidad para procesar hasta 10 toneladas diarias. Además, el proyecto incorpora un sistema de recolección selectiva y estrategias para fortalecer el tratamiento de residuos inorgánicos, junto con acciones educativas dirigidas a la ciudadanía. Con este proyecto, que se desarrollará entre 2026 y 2031, Medellín busca posicionarse como referente en economía circular y abrir la puerta a futuras inversiones internacionales en sostenibilidad. El plan contempla la creación de espacios pedagógicos como una sala interactiva en el Museo del Agua EPM, diseñada para fomentar la cultura ambiental en niños y adultos. El director de KOICA Colombia, Jung Wook Lee, explicó que “según nuestra evaluación de las políticas públicas, también la experiencia de cooperación internacional y la viabilidad de éxito del proyecto, fue muy clave esa evaluación”, al justificar la elección de la ciudad.