La tecnología ya atraviesa todas las profesiones y empieza a definir oportunidades concretas desde la escuela secundaria. Para miles de estudiantes argentinos, ese escenario deja de ser abstracto y se convierte en una posibilidad real de competir, aprender y ganar. En ese contexto, Educabot lanzó la Copa Robótica Educabot 2026, un certamen nacional que combina robótica, programación e inteligencia artificial con premios económicos y una meta clara: que un equipo argentino llegue al mundial en Corea del Sur. La propuesta apunta directo a estudiantes que quieran meterse en el mundo tecnológico, incluso sin experiencia previa. La competencia está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años de escuelas públicas y privadas de todo el país. No hace falta saber programar ni tener experiencia en robótica: el proceso incluye formación, mentorías y acompañamiento docente. El principal incentivo es doble. Por un lado, el equipo ganador representará a la Argentina en el FIRST Global Challenge, el mundial de robótica que reúne a más de 190 países. Por otro, el certamen reparte $100.000.000 en premios, además de kits tecnológicos para los equipos semifinalistas. La experiencia no se limita a competir: los participantes trabajan sobre desafíos reales, vinculados a problemáticas globales como el medio ambiente, y desarrollan habilidades que hoy demanda el mercado laboral tecnológico. La Copa Robótica se desarrolla en cuatro etapas que combinan lo virtual con lo presencial. Primero, los equipos participan en desafíos online donde deben resolver problemas, pensar soluciones y presentar ideas tecnológicas. Luego avanzan a una fase de programación remota, donde trabajan sobre simulaciones vinculadas a energías renovables. En la tercera instancia reciben capacitación técnica y compiten en semifinales provinciales con robots físicos, en dinámicas de cooperación entre equipos. Finalmente, los mejores llegan a la Final Nacional en Neuquén, donde se define el equipo que viajará al mundial. El formato replica situaciones reales del mundo tecnológico: trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución de problemas bajo presión. Las escuelas ya pueden inscribirse y tienen tiempo hasta el 10 de abril. Cada institución puede presentar varios equipos, aunque solo dos avanzarán a las semifinales. La competencia también pone el foco en la inclusión. Se promueve la diversidad en los equipos y se otorgan puntos adicionales a los grupos mixtos en la instancia final. Desde Educabot remarcan que el objetivo es ampliar el acceso a la tecnología y generar oportunidades reales. En la edición anterior participaron más de 3600 estudiantes de distintas provincias, y ahora el desafío es escalar la iniciativa a todo el país. Para muchos alumnos, esta competencia puede ser el primer paso hacia carreras tecnológicas. Para otros, una experiencia concreta que combina aprendizaje, competencia y la posibilidad de representar al país a nivel global.