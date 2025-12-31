Los 40 °C llegan a diferentes puntos del país y las altas temperaturas no dan tregua. En este contexto, no solo es importante proteger la salud de las personas y los animales, sino también cuidar a las plantas, que sufren de manera intensa el impacto del calor.

La exposición prolongada al sol y la falta de agua pueden provocar que las hojas se quemen, los tallos se debiliten y, en casos extremos, que la planta muera. Por eso, los expertos recomiendan aplicar medidas simples para evitar que se sequen y garantizar que lleguen sanas al otoño.

¿Cómo saber si el calor está afectando a tus plantas?

El calor extremo puede causar tres problemas principales:

Marchitez : ocurre cuando el sustrato se seca y la planta no puede absorber agua suficiente. Es común en macetas y jardineras.

Golpe de calor : se produce por una subida brusca de temperatura. Aunque la tierra esté húmeda, la planta pierde agua más rápido de lo que la absorbe. Sus síntomas son hojas lacias, blandas y aspecto decaído.

Quemaduras en las hojas: algunas especies no toleran el sol directo y presentan manchas marrones o bordes secos.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo cuidar tus plantas en verano y evitar que se sequen?

Especialistas recomiendan seguir estos consejos prácticos:

Regar en horarios estratégicos : temprano por la mañana o al atardecer, para evitar que el agua se evapore rápido.

Aumentar la frecuencia de riego, sin encharcar : la tierra debe estar húmeda, pero no saturada.

Proteger las raíces : aplicar una cobertura para conservar la humedad y reducir el impacto del calor.

Buscar sombra parcial : si las plantas están en macetas, moverlas a lugares con luz indirecta.

Podar hojas secas o dañadas: esto ayuda a que la planta conserve energía y se mantenga saludable.

Las plantas que más soportan el sol

Si se quiere sumar color sin preocuparse por el calor, estas especies son ideales: