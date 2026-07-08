Gastón Acurio es un reconocido chef peruano de renombre internacional. El cocinero construyó un verdadero imperio gastronómico alrededor del mundo entero donde su restaurante más destacado es Astrid y Gastón , ubicado en Lima, icono de la gastronomía mundial, considerado uno de los mejores delplaneta. El prestigioso emprendedor también creó marcas muy exitosas como la cebichería La Mar.

En este sentido, uno de los principales destinos donde desarrolló su impronta culinaria fue la ciudad de Buenos Aires, destino que eligió para expandirse. El cocinero instaló sus conceptos con la idea de conquistar el paladar local y sus locales locales buscan posicionar la gastronomía de Perú en la región con propuestas que combinan las recetas tradicionales con una excelente materia prima en una fusión perfecta del mar y la tierra.

Las dos propuestas peruanas que buscan revolucionar la comida

La Mar Cebichería es un restaurante exclusivo del universo de Gastón Acurio. Este icónico establecimiento porteño acaba de remodelar todos sus espacios arquitectónicos. El local presenta una estética moderna que se conecta con el océano Atlántico. La propuesta mantiene la alta cocina basada en técnicas peruanas rigurosas.

Por su parte, Barra Chalaca representa la opción más informal y callejera del grupo. Este restaurante rinde un sincero homenaje a la cocina de puerto popular. El ambiente del lugar es relajado, colorido, alegre y muy descontracturado, pero también busca acercar los sabores marinos a un público mucho más amplio.

Christian Grosso

¿Qué se puede comer en los restaurantes de Acurio de Buenos Aires?

En La Mar se prueban cebiches, tiraditos, causas, niguiris y anticuchos. El chef ejecutivo Daniel Llasaca utiliza pescados frescos del mar argentino y combina la propuesta con postres clásicos como picarones y torta de chocolate.

Sin dudas, su punto más fuerte es la alta cocina con un enfoque en el mar y los distintos tipos de cocciones. Su chef, Daniel Llasaca, busca poner en valor los distintos tipos de peces y los platos tradicionales de Perú.

Barra Chalaca ofrece platos tradicionales servidos en porciones muy contundentes. Su carta destaca por los cebiches clásicos, tiraditos sabrosos y frituras crujientes .

El menú también incluye sándwiches de pescado y arroces marinos con mucho sabor. Las preparaciones emulan los puestos callejeros del Puerto del Callao.

Ubicación y precios