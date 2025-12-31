En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá temperaturas extremas de calor durante Año Nuevo. El evento afectará a gran parte del país, con especial impacto en las provincias del centro.
Se trata de una ola de calor excepcional, con valores que no solo superan los promedios habituales, sino que alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año.
Zonas más afectadas
Según el SMN, las provincias más comprometidas son:
- Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santa Fe
- Córdoba
- La Pampa
- La Rioja
El calor también se extenderá a San Luis, Mendoza y Neuquén, donde la persistencia de aire cálido genera anomalías térmicas destacadas. Aunque el norte argentino también presenta temperaturas elevadas, el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central.
Ola de calor extrema: qué temperaturas se esperan
En la franja central del país se prevén picos de entre 38 °C y 42 °C, afectando tanto a la región Pampeana como a la región cuyana.
Este miércoles 31 de diciembre, las máximas previstas son:
- CABA: 39 °C
- La Pampa: 37 °C
- Córdoba: 38 °C
- Entre Ríos: 36 °C
- Santa Fe: 37 °C
- La Rioja: 35 °C (con tendencia a 38 °C el viernes 2 de enero)
Estas temperaturas no solo son elevadas en términos absolutos, sino también por su extensión territorial y la posibilidad de que se superen en otras localidades en los próximos días. En algunos sectores, las marcas térmicas se acercan a registros históricos, lo que refuerza el carácter excepcional del evento.
¿Cuándo se considera ola de calor?
Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos 3 días consecutivos, ciertos valores que dependen de cada localidad. Para hablar de ola de calor en CABA, por ejemplo, la mínima debe ser mayor a 22 °C y la máxima superior a 32,3 °C.
Los especialistas explican que los umbrales se establecen en base al Percentil 90 (P90), tanto para temperaturas máximas como mínimas. Esto significa que se considera extremo cuando se supera el 90% de los registros históricos para esa zona.
Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico anticipa una semana sofocante, con temperaturas altas y cielo mayormente despejado:
- Miércoles 31: mínima de 27 °C y máxima de 39 °C, con chaparrones por la tarde.
- Jueves 1: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C, con cielo mayormente nublado.
- Viernes 2: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C, con cielo parcialmente nublado.
- Sábado 3: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C, con cielo algo nublado.
- Domingo 4: mínima de 17 °C y máxima de 29 °C, con cielo despejado por la mañana.
- Lunes 5: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C, con cielo algo nublado.
- Martes 6: mínima de 21 °C y máxima de 25 °C, con cielo nublado.