El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fenómeno que traerá temperaturas extremas de calor durante Año Nuevo. El evento afectará a gran parte del país, con especial impacto en las provincias del centro.

Se trata de una ola de calor excepcional, con valores que no solo superan los promedios habituales, sino que alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año.

Zonas más afectadas

Según el SMN, las provincias más comprometidas son:

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

La Pampa

La Rioja

El calor también se extenderá a San Luis, Mendoza y Neuquén, donde la persistencia de aire cálido genera anomalías térmicas destacadas. Aunque el norte argentino también presenta temperaturas elevadas, el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central .

Ola de calor extrema: qué temperaturas se esperan

En la franja central del país se prevén picos de entre 38 °C y 42 °C, afectando tanto a la región Pampeana como a la región cuyana.

Este miércoles 31 de diciembre, las máximas previstas son:

CABA : 39 °C

La Pampa : 37 °C

Córdoba : 38 °C

Entre Ríos : 36 °C

Santa Fe : 37 °C

La Rioja: 35 °C (con tendencia a 38 °C el viernes 2 de enero)

Estas temperaturas no solo son elevadas en términos absolutos, sino también por su extensión territorial y la posibilidad de que se superen en otras localidades en los próximos días. En algunos sectores, las marcas térmicas se acercan a registros históricos, lo que refuerza el carácter excepcional del evento.

¿Cuándo se considera ola de calor?

Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, durante al menos 3 días consecutivos, ciertos valores que dependen de cada localidad. Para hablar de ola de calor en CABA, por ejemplo, la mínima debe ser mayor a 22 °C y la máxima superior a 32,3 °C .

Los especialistas explican que los umbrales se establecen en base al Percentil 90 (P90), tanto para temperaturas máximas como mínimas. Esto significa que se considera extremo cuando se supera el 90% de los registros históricos para esa zona.

Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico anticipa una semana sofocante, con temperaturas altas y cielo mayormente despejado: