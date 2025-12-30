Las jornadas de calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires generaron un incremento histórico en la demanda de energía eléctrica. Ante este escenario, Edenor difundió una serie de recomendaciones para promover el uso eficiente de la electricidad y evitar sobrecargas en el sistema.

Cómo reducir el consumo por uso simultáneo de electrodomésticos

El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo puede provocar picos en la red eléctrica. Para disminuir este impacto, Edenor aconseja evitar encender varios equipos al mismo tiempo, especialmente en horarios de mayor demanda.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

La empresa también sugiere optar por electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia energética. Al momento de adquirir nuevos equipos, se recomienda elegir aquellos que cuenten con clasificación energética A o superior, ya que garantizan un menor gasto eléctrico.

Estas medidas contribuyen a reducir el riesgo de cortes y a mantener la estabilidad del servicio en días de alta exigencia.

Climatización: consejos para enfriar un ambiente en verano mucho más rápido y eficiente

El aire acondicionado es uno de los principales responsables del aumento en el consumo durante el verano. Edenor recomienda ajustar la temperatura a 24°C para lograr un equilibrio entre confort y eficiencia.

Complementar el uso del aire acondicionado con ventiladores puede reducir el consumo hasta 12 veces, según datos técnicos de la empresa. Además, se aconseja limpiar los filtros periódicamente para mejorar el rendimiento del equipo.

Chau aire acondicionado: el innovador electrodoméstico que enfría mejor y ahorra energía (foto: archivo).

Mantener puertas y ventanas cerradas en ambientes climatizados, utilizar cortinas o toldos para disminuir el ingreso de calor y climatizar únicamente los espacios en uso son prácticas que ayudan a optimizar el consumo.

Iluminación: cómo ahorrar energía en el hogar

La iluminación representa una parte importante del gasto energético. Edenor sugiere apagar las luces que no se estén utilizando y reemplazar las lámparas tradicionales por tecnología LED, que consume menos energía y tiene mayor durabilidad.

Otra recomendación es adaptar la iluminación a las necesidades de cada ambiente, priorizando la luz focalizada en lugar de iluminar todo el espacio. Estas acciones permiten reducir el consumo sin afectar la comodidad.

¿Cómo ahorrar electricidad en dispositivos electrónicos y línea blanca?

Los aparatos en modo de espera pueden representar hasta un 15% del consumo total del hogar. Por eso, Edenor aconseja desconectarlos cuando no estén en uso. En el caso de las computadoras, apagar solo la pantalla durante pausas cortas es suficiente, ya que el monitor es el componente que más energía demanda.

Respecto a la línea blanca, se recomienda revisar el estado de los burletes de la heladera y reemplazarlos si están deteriorados. Abrir la puerta solo cuando sea necesario evita pérdidas de frío y mayor consumo. Además, se aconseja ubicar la heladera lejos de fuentes de calor y con espacio para ventilación.

Para el lavarropas y la plancha, Edenor indica evitar su uso en horarios pico (de 12 a 18 y de 20 a 23), aprovechar la capacidad de carga y utilizar ciclos cortos. En el caso de la plancha, desconectarla antes de finalizar permite aprovechar el calor residual.

Consejos para cocinar con menor consumo eléctrico

En la cocina, el microondas es uno de los electrodomésticos de mayor consumo. Edenor recuerda que no es necesario precalentar el horno eléctrico para cocciones superiores a una hora y recomienda apagarlo unos minutos antes de terminar, aprovechando el calor residual.

Evitar abrir el horno innecesariamente es clave, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20% del calor. Además, tapar las ollas al cocinar en anafes eléctricos permite acelerar la cocción y ahorrar hasta un 25% de energía.