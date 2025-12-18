Sin importar el tipo de casa en cuestión, existe un árbol que se adapta perfectamente a diversas situaciones y puede integrarse en los jardines. Precisamente, hay una opción para los espacios chicos , cuyas raíces no levantan el piso y ofrecen grandes beneficios .

Al plantarlo, se podrán obtener flores coloridas durante la temporada de primavera, mientras que en verano, se podrá disfrutar de cítricos deliciosos sin necesidad de comprarlos. Además, una vez que crezca, se contará con un árbol robusto sin requerir un cuidado riguroso.

Especial para casas chicas: el árbol que no levanta el piso con las raíces, ofrece frutas en verano y aguanta la sequía (foto: archivo).

El árbol especial para casas con jardines chicos

El ciruelo es un árbol pequeño, caracterizado por un tronco recto, corteza lisa y de tonalidad oscura. Sus flores pequeñas suelen ser solitarias y presentan tonos blancos o rosados, las cuales emergen al final del invierno, según lo indicado por el Gobierno de la Ciudad.

Para Argentina, este ejemplar posee una gran importancia agrícola, dado que el país es un principal productor del hemisferio sur y uno de los mayores exportadores de ciruelas a nivel mundial, según la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo.

Se puede plantar en patios, veredas o zonas cercanas a muros, sin temor a que sus raíces levanten el cemento, a diferencia de otros árboles como el sauce o el fresno. De este modo, se obtendrá una adecuada decoración floral, sombra en verano y fruta fresca.

Los beneficios de cultivar un ciruelo en casa

Plantar un ciruelo representa una de las mejores opciones entre las diversas especies adecuadas para un jardín pequeño en el hogar. Entre sus beneficios se encuentran:

Altura promedio : este árbol suele alcanzar entre 5 y 6 metros de altura, aunque en condiciones óptimas puede superar los 10 metros.

Frutos : durante el verano, el ciruelo produce una generosa cosecha de ciruelas. Según la variedad, estas pueden ser de tonos morados, rojos o amarillos. Las ciruelas destacan por sus beneficios digestivos y por contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico, gracias a su alto contenido en vitamina C y potasio.

Cuidados básicos : se adapta bien a suelos arcillosos, arenosos o incluso algo secos, siempre que cuenten con un buen drenaje. No necesita riegos abundantes, lo que lo hace bastante resistente.

Sombra efectiva : su madera es resistente y su copa muy frondosa, convirtiéndolo en un excelente proveedor de sombra durante los días más cálidos.

Beneficio ecológico: en primavera, sus flores atraen a abejas y otros insectos polinizadores, promoviendo la polinización de otras plantas y favoreciendo la producción de semillas y frutos en el entorno.

Recomendaciones para cultivar un ciruelo sano y productivo

El sitio Viveros Shangai detalla que el ciruelo es sencillo de cultivar, sin embargo, es imperativo seguir ciertas recomendaciones para asegurar un árbol robusto y duradero:

Requisitos del suelo : prospera en suelos calcáreos y con buena retención de humedad. Al tener raíces poco profundas, no exige una gran profundidad en el terreno. Lo más importante es garantizar un excelente drenaje y un pH ligeramente ácido, idealmente entre 5,5 y 6,5.

Ubicación ideal : esta especie necesita exponerse a pleno sol durante la mayor parte del día para desarrollarse correctamente y producir frutos de calidad.

Riego adecuado : requiere riegos regulares que mantengan el sustrato húmedo, pero sin llegar a formar charcos o encharcamientos que puedan dañar las raíces.

Abonado recomendado : lo mejor es fertilizar al final del invierno. Si el ciruelo está plantado en maceta, opta por abonos de liberación lenta en formato granulado.

Poda del ciruelo : realizá la poda siempre en ramas y brotes vigorosos y sanos. En árboles jóvenes, el momento ideal es la primavera; en ejemplares adultos, conviene hacerlo antes de que acabe el verano. Se recomienda dar una forma cónica a la copa para que la luz llegue uniformemente a todas las ramas.

Protección de la cosecha : los ciruelos suelen dar cosechas generosas que resultan muy atractivas para los pájaros. Para evitar que piquen los frutos, cubre el árbol con una malla protectora durante la maduración.

Plagas y enfermedades comunes: es conveniente vigilar y prevenir ataques de plagas como pulgones, cochinillas, mosca de la fruta, hoplocampa (gusano del ciruelo y peral), araña roja y otras enfermedades fúngicas o bacterianas que puedan afectar al árbol.

¿Cuánto tarda en dar ciruelas el ciruelo?

Las ciruelas en este árbol surgirán en función del método de plantación. Por ejemplo, si se injerta, el tiempo será de 3 a 5 años; mientras que los árboles de semillas requerirán de 6 a 8 años .

No obstante, esta duración variará según el tipo de ciruelo, así como las condiciones de cultivo y el tamaño del árbol al momento de la siembra.

¿Cuál es la esperanza de vida de un ciruelo?

Un ciruelo tiene una esperanza de vida de 30 años, si bien su duración puede fluctuar entre 15 y más de 50 años, influenciada por factores como la variedad y las condiciones climáticas.

Por esta razón, resulta fundamental acatar las recomendaciones de los especialistas en relación con el clima óptimo para su siembra, el drenaje del suelo, la poda, la fertilización y el control de plagas.