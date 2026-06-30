Mezclar tierra con pelo de tu mascota: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Si tienes perro o gato en casa, seguramente lidias con la muda de pelo constante. En lugar de tirarlo a la basura, un truco natural cada vez más popular consiste en mezclar pelo de mascota con la tierra de las plantas.

Este método casero actúa como fertilizante orgánico de liberación lenta y ofrece múltiples beneficios para tu jardín, huerto o macetas.

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¿Por qué el pelo de mascota es bueno para las plantas?

El pelo animal está compuesto principalmente por queratina, una proteína rica en nitrógeno. Al descomponerse en el suelo (proceso que suele tardar entre 1 y 2 meses según la humedad, temperatura y microorganismos presentes), libera este nutriente esencial de forma gradual.

El nitrógeno favorece el desarrollo de hojas y tallos verdes, fortalece las plantas y contribuye a un crecimiento saludable sin riesgo de quemar raíces, a diferencia de algunos fertilizantes químicos.

Además de aportar nitrógeno, mezclar pelo de perro o gato en la tierra ofrece estas ventajas:

Mejora la aireación y estructura del suelo al crear pequeñas bolsas de aire.

Ayuda a retener la humedad.

Actúa como aislante térmico, regulando la temperatura y protegiendo las raíces en épocas de frío.

Puede contribuir a ahuyentar plagas y pequeños animales gracias al olor residual de la mascota, que actúa como repelente natural para caracoles, insectos, roedores u otros visitantes no deseados.

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Este recurso es especialmente recomendado para cítricos como el limonero. Enterrar el pelo alrededor del tronco ayuda a que el árbol mantenga un verde intenso, desarrolle nuevos brotes y produzca más frutos.

¿Cómo usar el pelo de tu mascota en las plantas?

La aplicación es muy sencilla y solo necesitas seguir estos pasos:

Cepilla a tu perro o gato y recoge el pelo limpio (o junta el que queda en el piso). Espárcelo sobre la superficie de la maceta o entiérralo levemente (5-10 cm de profundidad en el caso de árboles como el limonero). Riega normalmente y deja que se descomponga de forma natural.

Otras formas de aprovecharlo:

Como acolchado (mulch) : colócalo en la superficie para proteger el suelo.

En el compost o lombricompostera : mézclalo con césped seco, hojas o tierra fértil. Mejora la aireación del compost y acelera el proceso gracias a su aporte orgánico.

En capas alternas para un compost casero más rico en nutrientes.

Precauciones importantes

Para que el truco sea seguro: