El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este 31 de diciembre la temperatura podría trepar hasta los 40 °C en Buenos Aires, con una ola de calor extendiéndose por varias provincias del centro del país.

En este contexto, es clave extremar los cuidados, ya que perros y gatos regulan la temperatura de forma distinta a los humanos y pueden descompensarse rápidamente.

Alerta por temperaturas máximas en Buenos Aires

Los próximos días estarán marcados por un calor extremo, con máximas que podrían alcanzar los 40 °C y mínimas elevadas que mantendrán las noches sofocantes.

Estas condiciones favorecen el estrés térmico, especialmente en animales de hocico corto, cachorros, adultos mayores, y en aquellos con enfermedades preexistentes (cardíacas, respiratorias, renales, diabetes) o sobrepeso.

¿Cómo saber si tu mascota está sufriendo un golpe de calor?

Los perros y los gatos cuentan con pocas glándulas sudoríparas, por lo que no transpiran como las personas. Disipan calor jadeando y buscando contacto con superficies frías ; los gatos también se acicalan para humedecer el pelaje y bajar su temperatura. Cuando estos mecanismos no alcanzan, puede aparecer el golpe de calor (hipertermia).

Señales de alarma:

Respiración acelerada o jadeo excesivo, dificultad para respirar.

Temperatura corporal elevada, taquicardia y temblores.

Salivación abundante, falta de apetito, decaimiento o desorientación.

Mucosas azuladas, convulsiones o signos neurológicos.

Petequias (manchas rojas), vómitos y diarreas.

Deshidratación (encías secas, ojos hundidos, poca elasticidad de la piel).

Ante estos casos, es fundamental actuar de inmediato: trasladar al animal a un lugar fresco y ventilado, humedecer su cuerpo con agua a temperatura ambiente, ofrecer pequeños sorbos de agua y acudí al veterinario sin demora.

¿Cómo cuidar a las macotas en días de altas temperaturas?

Gatos:

Agua fresca siempre disponible : asegurar que tu gato tenga acceso continuo a agua fría para mantenerse hidratado y regular su temperatura. Se le puede sumar cubitos de hielo para que juegue y se refresque.

Sombra y refugio : si tu gato pasa tiempo al aire libre, es clave darle un lugar fresco bajo un árbol, toldo o sombrilla.

Nunca en el auto : al igual que con cualquier mascota, no se lo debe dejar dentro de un vehículo estacionado. El calor aumenta rápidamente y puede provocar un golpe de calor fatal.

Ambiente ventilado : si permanece en casa, controlar la temperatura interior. Mantener el aire acondicionado o ventiladores encendidos, incluso si se lo deja solo por unas horas.

Cuidado con el pavimento caliente: los gatos están cerca del suelo y absorben el calor del pavimento, lo que puede causarles quemaduras en las patas.

Perros:

Agua fresca y frecuente : tu perro debe tener acceso constante a agua fría, especialmente cuando la temperatura supera los 26 °C. Una regla práctica es ofrecer agua cada vez que vos tomes.

Juegos con agua : chapotear en una pileta, correr entre aspersores o nadar son excelentes formas de aliviar el calor.

Evitar el calor del mediodía : sacarlo a pasear temprano o al anochecer, nunca en las horas más calurosas.

No dejarlo en su casita : las casas para perros suelen ser poco ventiladas y se calientan rápido. Si está en un canil, asegurarse de que sea fresco y con buena circulación de aire.

Nunca en el auto : aunque las ventanillas estén abiertas, el interior se calienta en minutos y puede ser mortal.

Buscar sombra : durante las actividades, asegurarse de que tenga un lugar fresco para descansar.

Cuidado con el pavimento : el suelo caliente eleva su temperatura corporal y puede quemar sus patas. Probar con tu mano: si quema, no es seguro para él.

Ambiente controlado: si está adentro, mantener el aire acondicionado y la ventilación adecuada. Si se lo deja solo, asegurarse de que la temperatura sea confortable para tu mascota.

¿Cómo seguirá el clima en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana sofocante, con temperaturas altas y cielo mayormente despejado: