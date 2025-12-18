Los árboles son un complemento perfecto para cualquier jardín. Las plantas son conocidas por darle vida a cualquier ambiente de la casa y existe una en particular que es ideal para los espacios chicos porque sus raíces no levantan el piso.

En la misma línea, es una especie que requiere poco cuidado y durante el verano da deliciosos frutos de temporada. Sus coloridas flores aportan un estilo único al patio, ya sea interior o exterior.

El árbol ideal para jardines chicos que no levanta raíces

El duraznero es un árbol pequeño cuyas raíces no son agresivas ni expansivas, por lo que puede ser plantado en cualquier jardín sin riesgo de que rompa el piso.

Ideal para casas chicas: el árbol que da frutas en verano, no levanta raíces y necesita poco cuidado

En la misma línea, puede ser puesto en macetas medianas o grandes, por lo que su versatilidad lo convierte en el rey de las casas pequeñas. Durante verano, produce duraznos dulces y jugosos (entre diciembre y febrero).

Suele alcanzar un tamaño máximo de entre 2 y 4 metros, pero puede ser podado fácilmente para adaptarlo al espacio disponible. Otro de sus beneficios es su poca necesidad de cuidado, ya que no necesita sol directo y solo requiere un riego moderado.

Durante la primavera, antes que salgan las hojas, sus flores rosadas aportan belleza al jardín.

Cuáles son los beneficios de cultivar un duraznero en casa

Plantar un duraznero es una de las mejores alternativas para tener en el jardín, sus principales beneficios son:

Decoración natural: en primavera florece y aporta sombra en verano

Mejora el clima: ayuda a refrescar el entorno y ayuda a oxigenar el aire

Bajo mantenimiento: no requiere de muchos fertilizantes y necesita poco cuidado

Raíces seguras: no se corre el riesgo de levantar veredas ni cimientos

Produce fruta fresca: ideal para los amantes de las mermeladas, tartas o jugos

Fauna natural: es capaz de atraer abejas y mariposas

Cómo plantar un duraznero

Materiales

Plantín de duraznero (preferentemente injertado)

Pala Compost o tierra fértil

Agua

Estaca y soga (si el plantín es muy joven)

Paso a paso

Elegir un lugar en donde le dé el sol y tenga al menos un metro y medio de distancia de las paredes

Hacer un pozo de 50 cm de profundidad y 40 cm de ancho

Mezclar tierra extraída con compost o tierra fértil

Poner el plantín en el centro y asegurarse que el injerto quede por encima del nivel del suelo

Rellenar con mezcla y compost

Regar con abundante agua

Colocar una estaca si el árbol es joven para que crezca recto

Regar 2 veces por semana durante el primer año. En invierno, solo si hay sequía.

En cuánto tiempo da frutos un duraznero

El duraznero injertado suele dar frutos en un plazo de entre 2 a 3 años. Su periodo de florecimiento es de septiembre a octubre y da duraznos entre diciembre y febrero. Su tiempo estimado de vida es de 10 a 15 años.