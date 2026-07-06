Es importante tener en cuenta que la temperatura en la heladera se distribuye de distinta manera y esto influirá en la conservación de nuestros alimentos.

En ese sentido, es bastante frecuente que los huevos sean colocados en la puerta, ya que incluso algunas traen en esa parte el utensilio ideal para ubicarlos; sin embargo, expertos sostienen que esto no sería lo más recomendable. Esto se debe a que es una zona en la que varía mucho la temperatura, por las constantes aperturas de la puerta.

Cuál es el mejor lugar de la heladera para conservar los huevos

Hay una zona específica de la heladera que es clave para conservar los huevos durante más tiempo. Según explica el chef Dean Harper, los cambios de temperatura que hay en la puerta aceleran la pérdida de calidad. La clara se vuelve más líquida, la yema pierde firmeza y el huevo ya no responde igual al cocinarlo, algo que se aprecia especialmente en preparaciones como huevos fritos o escalfados.

Los expertos coinciden en que el mejor lugar para los huevos es la parte central de la heladera, ya que es la zona donde la temperatura se mantiene más estable, sin cambios bruscos, y el frío se reparte de forma más uniforme.

En esas condiciones, los huevos no solo duran más, sino que mantienen mejor su textura y su comportamiento en la cocina.

Un huevo bien conservado responde mejor en la sartén, mantiene su forma y ofrece una textura más adecuada en muchas recetas. Foto: IA.

Qué pasa con los huevos cuando no se los conserva bien

Un huevo que va deteriorándose con el paso de los días puede notarse con una clara más líquida y una yema menos firme. Esto se debe a la pérdida de dióxido de carbono y humedad.

No significa que esté en mal estado, pero sí que ha perdido calidad, y eso se nota al cocinarlo.

Tips para conservar los huevos durante más tiempo

1. No los saques de su envase original

El maple o caja de cartón:

Los protege de golpes.

Evita que absorban olores de otros alimentos (la cáscara es porosa).

Ayuda a controlar la pérdida de humedad.

Permite saber la fecha de vencimiento.

2. No los guardes en la puerta de la heladera

Es uno de los errores más comunes.

Cada vez que se abre la puerta, los huevos sufren cambios bruscos de temperatura, lo que acelera su deterioro.

Lo ideal: colocarlos en un estante interior, preferentemente el del medio o superior, donde la temperatura es más estable.

3. No los laves antes de guardarlos

Los huevos poseen una fina capa protectora natural llamada cutícula.

Si se lavan:

Se elimina esa barrera.

Aumenta el riesgo de que ingresen bacterias.

Solo conviene lavarlos justo antes de usarlos si es necesario.

4. Mantené una temperatura constante

La heladera debería estar entre 1 °C y 4 °C.

Evitá dejarlos mucho tiempo fuera del refrigerador si ya estaban fríos.

5. Guardalos con la punta hacia abajo

Aunque mucha gente no lo sabe, esta posición ayuda a mantener la yema centrada y a prolongar la frescura.

6. No los congeles con cáscara

El líquido interior se expande y puede romperla.

Si querés congelarlos, es mejor batirlos previamente y guardarlos en recipientes aptos.

7. Alejalos de carnes y pescados crudos

Así se reduce el riesgo de contaminación cruzada.

8. Respetá la fecha de consumo

Aunque parezcan en buen estado, es conveniente tener en cuenta la fecha indicada en el envase y consumir primero los más antiguos.

9. No hagas la “prueba del agua” con frecuencia

Sumergir los huevos para ver si flotan puede alterar la protección de la cáscara si se hace repetidamente. Es mejor controlar la fecha de compra y almacenamiento.

10. Evitá cambios bruscos de temperatura

Si compraste huevos refrigerados, intentá llevarlos a la heladera lo antes posible y no dejarlos varias horas sobre la mesada.