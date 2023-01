El picante cruce entre Coti y Laura Ubfal durante el debate de Gran Hermano: "Sos caprichosa, envidiosa y falsa"

Tras la salida de Coti Romero de Gran Hermano, la participante tuvo un fuerte cruce con la panelista Laura Ubfal por su participación en el reality. "Sos caprichosa, envidiosa y falsa", apuntó la periodista durante el debate y la fulminante respuesta de la correntina estalló en las redes sociales.



La eliminación de la joven de 20 años fue una de las más cuestionadas en el certamen. Algunos seguidores de GH 2022 dejaron de apoyarla, luego de haber traicionado a sus compañeras de la casa, pero muchos otros sostuvieron que "murió Gran Hermano" por haber perdido a una de las participantes que más estrategias presentó.

Sin embargo, para la panelista Ubfal su salida estaba ameritada. "Todo el fin de semana la gente habló que Coti se iba de la casa", sostuvo, durante la gala del lunes, y arremetió comentarios en contra de la participante que provocaron una tensa discusión.

gran hermano: La pelea entre Coti y la panelista Laura Ubfal



La panelista de Gran Hermano lanzó varios comentarios en contra de Coti, durante su primera charla por fuera de "la casa más famosa" del país. "Con respeto y amor, quiero saber si en la vida real sos tan celosa, envidiosa y falsa como se te vio en la casa", apuntó Ubfal.

Sin lugar a dudas, el comentario agarró desprevenida a Coti quien contestó: "celosa si soy, estando en la casa se potencia todo. Envidiosa no me considero". No obstante, a la periodista no le bastó esta respuesta y volvió a cuestionar a la participante por sus comentarios sobre Julieta que "daban aire de envidia".

A medida que avanzaba la conversación, se ponía más tenso el debate hasta que Coti sentenció: "Traté de demostrar lo que yo era... yo te dejé hablar, así que déjame hablar", y fue aplaudida por los demás panelistas del certamen.

En este marco, Ubfal remarcó que "representó lo peor de una mujer" dentro de Gran Hermano 2022 y le preguntó sobre si creía que Dios la perdonó. "Vos estás de verde y me estás diciendo que soy mala mujer", concluyó la ex participante, en relación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Gran Hermano 2022: ¿Qué pasó entre Sol Pérez y Nancy Pazos?

Aquellos famosos y ex participantes de GH que integran las galas aportan varios comentarios a favor y en contra de los participantes, que pueden generar momentos de tensión entre ellos. Justamente, uno de los cruces que surgió en la semana fue entre Sol Pérez y Nancy Pazos.

Todo surgió luego de que Ariel presentará una polémica secuencia en Gran Hermano, tras cambiarse desnudo frente a sus compañeros. Durante la transmisión, Pazos defendió al parrillero y sostuvo que hubiese sido distinto si se tratase de un integrante "más delgado".

A lo que su compañera respondió que no se trataba de un tema del peso, sino de "respeto". "Vos nunca sentiste dolor por eso", apuntó Nancy y generó un fuerte repudio por parte de la ex chica del clima:

"Pero quién te dijo Nancy que yo no siento dolor, qué sabes vos lo que a mí me pasa en mi alimentación...me parece que meter a todos en la misma bolsa porque vos me ves que yo tengo un cuerpo porque voy al gimnasio, no puedo hablar porque no entiendo el sufrimiento", contestó Sol Pérez y reveló: "Yo tuve muchos problemas con la alimentación, por eso a mí no me gusta que se hable de los cuerpos de las personas".