Gran Hermano 2022: Maxi quedó destrozado por la expulsión de Juliana, ¿se va también de la casa?

No le faltó ningún condimento extra a la gala del lunes en Gran Hermano: ingresaron tres ex participantes por el repechaje y la producción decretó la eliminación de Juliana. La severa sanción hacia la santafesina, por haber divulgado información del exterior, dejó perplejos a todos los "hermanitos", principalmente, a su novio. ¿Maxi también abandona la casa?



A menos de una semana de haber regresado a uno de los realitys más famosos del país, la oriunda de Venado Tuerto debió salir por la misma puerta por la que entro, sin su valija y sin ninguna notificación previa. La decisión y el sobre de Gran Hermano estaban claros: expulsión directa e instantánea.

Lo cierto es que los seguidores de GH 2022 ya premeditaban y le exigían a la producción que tomara una decisión con respecto al ingreso de Juliana. Todo esto surgió, luego de que en reiteradas ocasiones la participante revelara información del afuera, acerca de las opiniones del público, las estrategias de sus compañeros o hasta cómo se veían.



En este marco, Gran Hermano decidió dejar invalidado el triple castigo (ir a placa directo, no poder nominar ni tampoco participar de la prueba de líder) para anunciar la expulsión de Juliana en plena gala de repechaje.

¿Por qué expulsaron a Juliana de Gran Hermano?



Antes de que el "Big Brother" ingresé a la casa para comunicarle la sanción a los participantes, el conductor Santiago Del Moro dio pasó a un video que resumió cada uno de los momentos en los que la participante rompió la regla sagrada: no hablar de lo que pasa afuera.

Tras las reiteradas advertencias por parte de Gran Hermano e, incluso, una sanción previa, se anunció su expulsión. "Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien que había sido eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera. Nada de lo que sucede en el exterior puede ser expuesto puertas adentro", comenzó a explicar la famosa voz.

"He detectado varias situaciones en donde Juliana desobedeció esta. Luego de reiteradas advertencias siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes", agregó enfurecido con la llamada "Tini"

Fue en ese momento que Gran Hermano remarcó: "Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario más de una vez para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto, resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida".

¿Maxi abandona Gran Hermano? La reacción de los participantes a la expulsión de Juliana



Sin lugar a dudas, los integrantes de GH 2022 no se esperaban que expulsaran a la participante. Pese a que algunos se mostraron impactados tras su salida, el más afectado fue su novio Maxi.

Luego de un corto beso de despedida bañado en lágrimas, el cordobés rompió en llanto al ver la partida de su pareja. "No te puedo creer, no puedo creer que esté pasando esto, hermano", dijo, en medio de la crisis, y sus compañeros fueron a consolarlo inmediatamente.

Thiago, Marcos y Nacho lo abrazaron en el pasillo, mientras la recordaban que él no había tenido la culpa de nada y que de eso se trataba el juego. "¿Cómo puede pasarme esto a mí?", arrojó el participante que cada vez acumulaba más enojo por la sanción hasta que sostuvo: "Me quiero ir a la bosta. Son unos soret..., me voy a la bosta".

"No puedo pasar ni mi cumpleaños, ¿no podrían haber esperado un poco?", lamentó Maxi, envuelto en llanto.