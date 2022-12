Tomás Holder se separó de su novia, Paula Balbi, y le dejó un polémico mensaje en las redes sociales, ¿qué dijo?

A pesar de ser el primer eliminado de la casa de Gran Hermano, Tomás Holder sigue acaparando el foco de las cámaras por su controvertida personalidad. Esta vez, fue noticia luego de que anunciara que se separó de su novia, Paula Balbi.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la fuerte indirecta que le envió Holder a través de las redes sociales: "Te di una vida que nunca pensaste", apuntó el ex GH 2022.



El paso de Tomás Holder por "la casa más famosa" del país duró apenas 15 días. Si bien parecía un personaje con mucha tela para cortar, rivalizó rápido con sus compañeros y enseguida fue mandado a placa, para próximamente abandonar la competencia.

Sin embargo, nunca dejó de buscar integrarse a la farándula. Aunque no participaba de los debates en Gran Hermano, sus videos en TikTok, la extraña relación con su madre y, principalmente, la relación con su ahora ex novia, Paula Balbi, lo mantuvieron en escena. Aun así, no pudo imponerse en el repechaje para retornar al reality.



Esta no fue la única noticia negativa para el fisicoculturista, en las últimas horas, se separó de su pareja y publicó unos dolidos mensajes a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué Tomás Holder se separó de la novia?



La relación que mantenía Holder con su novia era muy unida, pero en las últimas semanas comenzó a circular un fuerte rumor acerca de una infidelidad con otra el ex Gran Hermano.

Si bien nunca llegó a confirmarse, muchos estiman que la ex participante, Martina, tuvo una relación íntima con su compañero. En este marco, fue consultada en el propio debate por el repechaje, aunque la joven negó que hayan tenido un encuentro más que de amistad.

La fuerte indirecta de Tomás Holder a su ex novia



Tras conocerse la separación, Paula Balbi había compartido a través de sus redes sociales un clip donde una persona lamentaba que otra le había "destrozado sus sueños". En este marco, el ex GH se quedó con el enojo acumulado y respondió días más tarde.

Luego de que su ex novia dejara un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por haber llegado a los 50.000 en Instagram, Tomás Holder compartió una historia con una polémica indirecta: "¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores y te di una vida que nunca pensaste".

"Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada", agregó en otra publicación.

La joven rosarina se encuentra en Instagram como @paulibalbi. Actualmente, ya superó los 55 mil seguidores y destacó los "lindos mensajes" que recibió. "Gracias por las buenas vibras, especialmente a las chicas", publicó a través de su historia.

Balbi tiene 23 años, es modelo y trabajó en varios desfiles de moda. A su vez, estudia la carrera de Economía.