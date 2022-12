Alfa de Gran Hermano encaró a Ariel y lo destrozó en una feroz pelea: "Si fuera mi casa, te ..."

Cinco participantes ingresaron a la casa de Gran Hermano 2022 por medio del repechaje y generó riñas entre los "hermanitos". Algunos de ellos se enfrentaron a sus tres ex compañeros, mientras que otros marcaron territorio con los dos nuevos integrantes. En esta ocasión, Alfa le declaró la guerra a Ariel y tuvieron una fuerte pelea que tensionó el certamen.



Durante la gala de nominación de este miércoles, la producción de GH 2022 mostró un resumen de lo sucedido en los últimos días de la casa más famosa del país. Sin lugar a dudas, una de las semanas más tensas tras la expulsión de Juliana y el regreso de jugadores que ya habían sido eliminados.

Sin embargo, a Walter no le molestó tanto el retorno de Daniela, La Tora y Agustín como el ingreso de Ariel: el parrillero de 45 años que intentó desde el comienzo acercarse a Alfa, aunque nada salió como esperaba.

El tenso cruce entre Alfa y Ariel que explotó en Gran Hermano

Ariel es uno de los nominados de Gran Hermano que este domingo deberá enfrentarse en placa a Camila, Daniela, Constanza y con el mismísimo Alfa. Lo cierto es que la relación entre ambos compañeros fue conflictiva desde el ingreso del oriundo de Berazategui.

No obstante, todo surgió tras una inocente pregunta del nuevo participante al más longevo de la casa: "¿A qué hora decís que nos despertaron? Muy temprano". A lo que Walter le responde "ni idea" mientras se retira por el pasillo.

En ese momento, fue cuando él decide regresar y termina por encarar a Ariel con una fuerte discusión. "Te pido un favor, a mí no me gusta que me usen. Si esto fuera mi casa, te hecho. Como esta no es mi casa, no te puedo echar", arremetió.

Acto seguido, remarcó ante el silencio sorprendido de su compañero: "Soy clarito y soy así. No me hables. No me interesa que me hables. No me interesa tener ningún tipo de relación con vos", expresó, mientras Ariel desviaba la mirada.

Cuando parecía que ya había terminado su enfurecido discurso, Alfa sentenció: "Ya sé que tengo 60 años y bien puestos los tengo. Muy bien vividos. Como un capo los viví los 60 años. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo, lo saco cag... no me gusta que nadie me use. No me hables, hacé de cuenta que no existo y ya", arremetió.