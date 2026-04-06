Pocas comidas generan unanimidad como las papas fritas. Doradas, crujientes y versátiles, son la guarnición infaltable en miles de mesas y uno de los grandes clásicos de la cocina cotidiana. Aunque no sean la opción más saludable para consumir todos los días, es innegable que bien hechas resultan irresistibles y acompañan a la perfección desde un buen pescado hasta unos simples huevos fritos. La papa, reina absoluta de la despensa, se cuela en infinidad de recetas: tortillas, purés, pasteles o incluso preparaciones de aprovechamiento como los chips de piel. Sin embargo, ninguna alcanza la popularidad universal de las papas fritas. Y como ocurre con los platos aparentemente sencillos, el secreto está en los detalles. Ferran Adrià, uno de los chefs más influyentes del mundo, abordó este tema en La comida de la familia (RBA), un libro en el que revela cómo se organizaba el día a día en la cocina de El Bulli y comparte técnicas aplicables al hogar. Entre ellas, un método muy claro para lograr unas papas fritas realmente memorables. Para Adrià, la diferencia entre unas papas fritas comunes y unas excelentes está en el doble cocinado: primero cocerlas suavemente en aceite y luego darles el golpe final de fritura. Una técnica sencilla en teoría, pero que requiere atención y temperaturas precisas. “Para hacer unas buenas papas fritas hay que pocharlas primero, reservar sobre papel absorbente y en el último momento dorarlas”, aclaró el chef que lidera El Bulli Foundation. El proceso comienza con la preparación básica: El toque final es sencillo pero imprescindible: salarlas al gusto y servirlas recién hechas.