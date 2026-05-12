Puede sonar raro a primera vista, pero poner arroz debajo de la cama es una práctica que tiene seguidores en distintas partes del mundo. Algunos lo hacen por tradición, otros por convicción propia y muchos porque lo probaron y notaron resultados. ¿Pero qué hay detrás de este hábito? Una de las explicaciones más concretas y respaldadas tiene que ver con las propiedades físicas del arroz crudo. Este mismo principio es el que lleva a mucha gente a meter el celular mojado en un recipiente con arroz: no es un mito, el grano efectivamente capta la humedad cercana. Aplicado al dormitorio, puede ser una alternativa casera y económica frente a los deshumidificadores eléctricos, aunque con un alcance más limitado. Más allá de lo científico, el arroz debajo de la cama tiene un lugar importante en distintas tradiciones populares y prácticas de bienestar energético. En algunas culturas latinoamericanas y asiáticas, se lo asocia con la abundancia, la protección del hogar y la atracción de energía positiva hacia el espacio donde se duerme. Quienes lo practican desde esta perspectiva suelen colocar el arroz en un recipiente de vidrio o en una bolsita de tela, a veces acompañado de sal gruesa u otros elementos. La idea es que el grano actúa como un imán que capta las energías densas del ambiente y protege el descanso de quienes duermen en esa habitación. Estos son los usos más frecuentes que se le atribuyen al arroz debajo de la cama: Si se usa con fines de absorción de humedad, lo recomendable es reemplazar el arroz cada dos o tres semanas, porque pierde efectividad a medida que se satura. Si el objetivo es energético, muchas personas lo renuevan en luna nueva o cada mes. En cualquier caso, el arroz usado no debería cocinarse ni consumirse después.