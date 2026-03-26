La tortilla de papas es uno de esos platos que parecen sencillos, pero que esconden más técnica de la que uno imagina, ya que existen distintas versiones, como con cebolla, sin cebolla, más alta, más jugosa, sellada fuerte o apenas cuajada. Aunque las preferencias son parte del encanto, algunos consejos y recetas de expertos pueden marcar una diferencia notable en el resultado. Gómez, conocido en redes como Charlito Cooks, explicó en La Fórmula del Éxito de Uri Sabat los factores que realmente determinan si una tortilla queda cremosa, equilibrada y bien hecha. Según explica el experto en cocina, “cuanto más huevo añadas a la mezcla de patata, más líquida va a ser la tortilla”. Además, el sitio web Cuerpo y Mente resaltó de esta entrevista otro de los consejos de Gómez: “Puedes sellarla perfectamente, pero si tiene esta cantidad de huevo, te va a quedar más cremosa y menos mazacote”. Para lograr el punto ideal, el cocinero recomienda usar entre seis y ocho huevos más dos yemas por cada kilo largo de papas, y siempre mezclarlos cuando la patata aún esté caliente. Aunque no lo mencione directamente, cualquier cocinero sabe que el utensilio puede definir si una tortilla se dora parejo o termina pegada sin remedio. Las sartenes con buen antiadherente permiten girar la tortilla con seguridad, controlar la temperatura y obtener un sellado uniforme. En Argentina, la marca Hudson ofrece varias alternativas antihaderentes de buena calidad y a bajo costo, como la Sartén Profunda 24 cm. Para una tortilla cremosa pero no líquida: