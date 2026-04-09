La tortilla de papas es uno de los grandes clásicos de la cocina española y, a pesar de su simpleza, existen diversas versiones. En este sentido, la discusión más conocida gira en torno a la cebolla y a si realmente debe formar parte de la receta. Mientras algunos prefieren respetar la versión más tradicional sin este ingrediente, otros consideran que su incorporación mejora el sabor y la textura. Por su parte, distintos chefs dieron su mirada sobre cómo lograr una tortilla realmente equilibrada. Uno de ellos es el español Nino Redruello, quien compartió su forma de prepararla junto con un consejo que, aunque sencillo, puede cambiar por completo el resultado final. Para Redruello, la clave está en mantener una proporción clara y no complicar la preparación con pasos innecesarios. Su propuesta se basa en una combinación concreta: 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla. “Se que la tortilla de papas original es sin cebolla pero yo la prefiero con. Cuestión de gustos”, explicó en Crónica Global. De esta manera, deja en claro que, más allá de la tradición, el resultado también depende del gusto personal. Además, el chef sugiere mezclar todos los ingredientes en frío y dejar reposar la preparación durante unos minutos antes de cocinarla. Este paso permite que los sabores se integren mejor y que la mezcla gane consistencia. Incluso recomienda probar una cucharada antes de llevarla a la sartén. “Si está lo bastante buena como para comértela a cucharadas, será una buena tortilla”, confirma el exitoso cocinero. El reposo previo tiene un impacto directo en el resultado final, ya que favorece una mejor integración entre el huevo, la papa y la cebolla. Asimismo, esto se traduce en una tortilla más sabrosa y equilibrada. También ayuda a lograr una textura más uniforme, algo fundamental para que el interior quede cremoso sin perder estructura. La mezcla se vuelve más homogénea y facilita la cocción. Otro beneficio importante es que permite ajustar la preparación antes de cocinarla, ya sea corrigiendo la sal o afinando el sabor general. De esta manera, se reducen errores y se mejora el resultado final. Además, al llegar más asentada a la sartén, la tortilla se cocina de manera más pareja y resulta más fácil de manipular.