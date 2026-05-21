La producción de Uruguay ocupa el 63% de la cuota total, informó la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi. “Uruguay no se duerme, y menos se duerme su sector productivo”, ponderó la jerarca hoy jueves a través de su cuenta de X.

Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al MERCOSUR para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo @compresidencia @CancilleriaUy @mef_Uruguay @FreddyLago — Valeria Csukasi (@ValeCSU) May 21, 2026

Tras la confirmación, el presidente Yamandú Orsi celebró esta noticia, también a través de en su cuenta de X.

Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias https://t.co/7dicJbfQV4 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 21, 2026

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay. El documento se aplica de forma provisional desde el 1° de mayo.

Ese día, el presidente Orsi señaló que el acuerdo implicará un crecimiento de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una suba de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de 0,5%.

El arroz es uno de los productos que ingresa al mercado europeo mediante cuota, junto a las carnes, el azúcar, etanol, la miel y lácteos, entre otros.

El acuerdo establece una cuota de 60 mil toneladas para todas las partidas correspondientes al arroz, sin arancel intracuota, para ser implementado en 5 años, con un incremento de 10 mil toneladas por año, según el resumen del acuerdo, elaborado por la Cancillería uruguaya.

En 2023 se pagaron 10 millones de dólares en aranceles, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Uruguay XXI.