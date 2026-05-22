El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la venta de arroz desde países del Mercado Común del Sur (Mercosur) hacia la Unión Europea (UE) completó la cuota exonerada de aranceles que otorgó el acuerdo suscripto en enero por ambos bloques. Tras la evaluación, el organismo determinó que las empresas uruguayas utilizaron el 63% del total.

La ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, valoró el trabajo del gobierno con el sector privado para confirmar la cuota de más 60 mil toneladas y asegurar que las firmas nacionales fueran las primeras en vender hacia Europa. “Ya se está exportando”, confirmó la jerarca.

Csukasi destacó que “al no pagar aranceles, la renta (de esas ventas hacia el exterior) queda en nuestro país”. Explicó que el porcentaje exportado es similar al promedio de envíos hacia la UE en los últimos años.

En este marco, la jerarca subrayó la necesidad de distribuir las cuotas con base en datos e información histórica, lo que permitirá una negociación dentro del Mercosur “con garantías”.

“Nuestros exportadores necesitan certeza y seguridad, y a eso vamos a apuntar”, sostuvo la subsecretaria.

Csukasi recordó que el Mercosur debe informar a la UE en setiembre acerca de la distribución de las cuotas para cada rubro.

Para Uruguay, los cupos de mayor interés son carne bovina y arroz, los productos que pagan mayores aranceles.

Indicó que resta que la UE finalice el proceso para la cuota de la carne. Además, Csukasi desactó que hay buenas perspectivas para exportar cítricos e importar vehículos de marcas europeas.