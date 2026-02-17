Las papas fritas se convirtieron en el favorito de muchos por su sabor y textura crujiente. Ya sea como acompañamiento de un plato principal o como una entrada, siempre son bien recibidas en la mesa. Con el paso de los años, se revelaron distintas técnicas de los chefs más reconocidos del mundo para que queden crocantes por fuera y suaves por dentro. En este contexto, el prestigioso cocinero español Javier Olleros, dueño de un restaurante con dos estrellas Michelin, reveló el secreto definitivo para tener unas papas fritas de alto nivel. Javier Olleros es propietario y chef del restaurante Culler de Pau, primer restaurante gallego en conseguir una estrella Michelin. Ubicado en Galicia, España, reveló en un programa de televisión que una de las claves para tener las papas fritas perfectas es tener buena mercadería. “Las cosas saben deliciosas porque tienen un origen, una frescura y una intención según quién las cocine; es un truco que no se ve, pero que da muy buenos resultados”, detalló. En la misma línea, reveló que para obtener el mejor resultado, la cocción debe ser realizada en dos fases distintas. En la primera etapa, se deben cocinar las papas en aceite, pero a una temperatura de entre 80 °C y 85 °C. “Cocción lenta para que la papa quede casi almibarada”, explicó. La segunda fase consta de fritarlas a temperatura alta para que queden crujientes. “Después, hay que ponerlas a 170°C para que queden perfectas: crujientes por fuera y hechas por dentro”, completó el chef. Los fanáticos de las papas fritas saben que cada detalle cuenta, por lo que existen ciertos trucos a seguir para conseguir el mejor resultado: