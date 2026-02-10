Los huevos revueltos son una de las preparaciones más populares a nivel mundial por ser fáciles, rápidas y económicas. Pueden ser incluidas en cualquier comida del día para sumar nutrientes saludables y proteínas. Sin embargo, una de las discusiones que más gira en torno a la receta es cómo hacer para que queden cremosos y no secos. En este contexto, el reconocido chef internacional Gordon Ramsay reveló cuál es su secreto para que queden como los que se preparan en los restaurantes de alta cocina y programas de televisión internacionales. El chef más popular del mundo sirve los huevos revueltos en todos sus restaurantes en Estados Unidos, locales que suman en total siete estrellas Michelin. A través de su canal de YouTube, Ramsay explicó que “lo más importante de cualquier huevo revuelto es evitar que se cocine demasiado”. En la misma línea, el cocinero detalla que el primer paso es fundamental. Antes de incorporar los huevos, se debe sumar mantequilla o aceite para que no se peguen. Luego, manifiesta que la técnica de cocción debe realizarse como si fuera “un risotto”, sin dejar de remover. Más allá de los consejos, Gordon Ramsay recomienda utilizar un ingrediente clave para aportar a los huevos revueltos una textura melosa. Se trata del crème fraîche, una crema típica de la gastronomía francesa, concretamente de la región de Normandía. Gracias a su contenido en grasas, se logra que no se cuaje tanto y quede una textura cremosa y suave. En un artículo dedicado a sus técnicas de cocción, el medio Tasting Table recopiló los mejores consejos para las distintas preparaciones con huevos: La ciencia explica que la mejor forma de cocinar los huevos es hervirlos en agua. Esto se debe a que se cocinan en agua y no requieren aceites, además de que la cáscara protege la yema y la clara para cuidar los nutrientes.