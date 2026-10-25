En las sierras de Córdoba se esconde un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina diaria y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Se trata de Villa Flor Serrana, un pintoresco poblado de apenas 72 habitantes permanente ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad capital, entre las localidades de Tanti y Cabalango.

Custodiado por el imponente macizo de Los Gigantes, este paraje de calles tranquilas y casas de veraneo recibe a miles de visitantes durante el verano gracias a sus arroyos, senderos de vegetación nativa y paisajes de montaña.

Cascada Los Chorrillos: el salto de agua más alto de Córdoba

A poca distancia del centro del poblado se ubica la Reserva Natural Privada Cascada Los Chorrillos, un espacio protegido de 700 hectáreas dedicado a la conservación ambiental y el turismo sustentable.

El área es atravesada por el arroyo homónimo y alberga una imponente caída de agua de 115 metros de altura, reconocida como la más elevada de la provincia de Córdoba.

Para contemplar el salto de agua es necesario realizar una caminata de dificultad baja a media que demanda unas dos horas de ida y dos de vuelta a través de pinares y bosques nativos.

Los especialistas aconsejan emprender la excursión con calzado adecuado, hidratación, protección contra la radiación solar y chequear los horarios de apertura del predio antes de iniciar el trayecto.

A poca distancia del centro del poblado se ubica la Reserva Natural Privada Cascada Los Chorrillos. florserrana.com.ar

Opciones de alojamiento y propuesta gastronómica en la zona

Villa Flor Serrana ofrece alternativas gastronómicas y de hospedaje para quienes desean extender su permanencia en el lugar, destacándose emprendimientos locales de cabañas y camping como El Apeo . Estas propuestas permiten disfrutar de la tranquilidad serrana y degustar platos caseros en un entorno natural único.

Asimismo, la cercanía con la localidad de Tanti (ubicada a solo cinco kilómetros de distancia) permite utilizarla como base operativa para alojarse y trasladarse diariamente hacia el paraje y sus atractivos.

Cómo llegar a Villa Flor Serrana desde la capital de Córdoba

Para arribar en vehículo particular desde la ciudad de Córdoba se debe tomar la Ruta Nacional 38 hasta realizar el empalme con la Ruta Provincial 28 en dirección hacia Tanti.

Una vez en esa localidad, se deben recorrer unos cinco kilómetros adicionales por camino de asfalto y consolidado hasta alcanzar el acceso principal a Villa Flor Serrana.