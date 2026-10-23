Los habitantes de Jujuy contarán con una nueva alternativa de vuelos a partir del 4 de noviembre, tras la autorización que publicó el Gobierno Nacional para que la aerolínea Joy Airline opere vuelos regulares. La propuesta contempla conexiones con Buenos Aires y Córdoba, además de servicios chárter para pasajeros.

La resolución del Gobierno Nacional se publicó a través de la Disposición 28/2026 y se enmarca en la política de Cielos Abiertos, que busca ampliar la competencia y sumar opciones de transporte aéreo en el mercado argentino.

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