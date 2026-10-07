A poco más de 60 minutos de la capital, Villa Ruiz se posiciona como una opción ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y disfrutar de la gastronomía de campo .

Con solo 477 habitantes, esta pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires reúne historia, paisajes verdes y un circuito de parrillas tradicionales que atrae a miles de visitantes durante los fines de semana y feriados.

Gastronomía de campo: costillar a la cruz, achuras y empanadas de osobuco

El atractivo principal de Villa Ruiz radica en su oferta gastronómica, donde el asado cocinado a fuego lento y los sabores criollos son los protagonistas.

Entre sus bodegones y parrillas más reconocidas se destacan :

El Fogón de Don Luis : Famoso por su costillar a la cruz, preparado con más de cuatro horas de cocción a la leña.

La Matera del Bosque : Ofrece un entorno natural con mesas al aire libre bajo la sombra de los árboles, especializado en achuras caseras y carnes asadas.

La Pulpería de Ruiz: Reconocida por sus empanadas tradicionales y, especialmente, por sus empanadas de osobuco.

La propuesta se completa con picadas de campo acompañadas por embutidos artesanales y postres clásicos del ambiente rural, como flan con dulce de leche, budín casero y queso con miel.

Qué hacer en Villa Ruiz: paseos entre historia y naturaleza

Más allá de la gastronomía, el pueblo invita a realizar recorridos tranquilos por sus calles de tierra y sus espacios históricos.

Uno de los puntos clave es la antigua estación de tren, recuperada y convertida en parque público y centro comunitario.

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En el casco histórico, alrededor de la plaza principal, se ubican la iglesia colonial, casonas antiguas y pulperías tradicionales que conservan la identidad rural.

Además, los caminos de campo ofrecen el escenario ideal para realizar caminatas o paseos en bicicleta en un entorno de absoluto silencio.

Cómo llegar a Villa Ruiz desde la Ciudad de Buenos Aires

El acceso a la localidad es ágil tanto en vehículo particular como en transporte público.

Quienes viajen en auto deben salir de CABA por la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72, doblar a la derecha en dirección a Carlos Keen y recorrer los últimos 16,5 kilómetros hasta el ingreso al pueblo.

Para ir en transporte público, la opción consiste en tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta la estación Luján, conectar allí con un colectivo local hacia San Andrés de Giles y completar el trayecto final en remís.