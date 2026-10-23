Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine este domingo 25 de octubre para competir en la carrera del Gran premio de Estados Unidos, que se disputará en Austin y tendrá su largada por la tarde, en horario argentino.

Los fanáticos que quieran seguir la carrera en vivo sin tener que pagar por una suscripción a una plataforma de streaming contarán con una alternativa incluida en su servicio de cable. Para ello, deberán revisar la grilla y la programación de su operador televisivo.

¿A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 25 de octubre en el GP de Estados Unidos?

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos, que contará con 56 vueltas, se disputará el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. La largada está programada para las 17:00, hora de Argentina.

Fuente: EPA/MTI Zsolt Czegledi

Un día antes de la carrera, se llevará a cabo la clasificación para determinar el orden de salida de los pilotos. La última práctica libre comenzará a las 14:30, mientras que la disputa por la Pole Positión está programada para las 18:00 h.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 23: prácticas libres a las 14:30 y a las 18:00.

Sábado 24: última práctica a las 14:30 y clasificación a las 18:00.

Domingo 25: carrera a las 17:00.

(Todos los horarios corresponden a Argentina)

¿Cómo ver la carrera de Franco Colapinto sin pagar por una plataforma de streaming?

Quienes ya cuentan con televisión paga, podrán ver correr a Franco Colapinto a través del canal Fox Sports, señal que transmite la Fórmula 1 en Argentina.

La señal se puede encontrar en distintos operadores de televisión. En Flow, figura en los canales 25, en definición estándar y 106 en HD; en DirecTV, en el 605 y el 1605, respectivamente; y en Telecentro, en el 101 y el 1013.

Uno por uno, todos los canales para ver a Colapinto

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

¿En qué otras plataformas puede seguirse a Franco Colapinto?

En la lista de alternativas digitales a partir de las cuales puede seguirse a Franco Colapinto, figuran plataformas digitales o de streaming, tales como: