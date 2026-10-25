Brasil elige presidente en una de las elecciones más reñidas desde el retorno de la democracia

Brasil acude al balotaje de este domingo en medio de la contienda electoral más ajustada desde el retorno de la democracia. Más allá de quién resulte vencedor este domingo, existe una certeza clara: el país saldrá de las urnas dividido en dos mitades.

Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), busca su cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro, candidato a presidente por el Partido Liberal (PL), llega con una leve ventaja en los sondeos.

Desde el retorno de los comicios presidenciales directos en 1989, la tendencia marca que el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

En la primera vuelta, el candidato de ultraderecha cosechó el 47,03% de los votos frente al 45,16% obtenido por el líder progresista. La brecha entre ambos fue de apenas 1,8 puntos porcentuales, lo que se tradujo en una distancia de aproximadamente 2,2 millones de sufragios.

Para este domingo, más de 158 millones de votantes están habilitados para elegir el próximo mandatario para los próximos cuatro años, donde además se definirán seis gobernaciones. Las urnas abrieron a las ocho de la mañana y cerrarán a las 17, misma hora en Argentina.

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Los dos récords que Lula busca quebrar en Brasil Junto a figuras de peso regional como Donald Trump y Daniel Ortega, Lula da Silva se ubica entre los mandatarios de mayor edad del continente. De imponerse este domingo frente a Flávio Bolsonaro, el líder del PT marcará un hito histórico al convertirse en la persona de mayor edad jamás electa para gobernar Brasil. En paralelo, el actual Jefe de Estado tendrá la oportunidad de romper una tendencia de casi 40 años: desde el retorno de los comicios presidenciales directos en 1989, quien encabezó la primera vuelta terminó ocupando el Palacio de Planalto. Hasta la fecha, ningún candidato que quedó en segundo lugar ha logrado revertir el marcador en un balotaje.

Brasil registró 58 casos de delitos electorales y 11 personas detenidas Hasta las 11:00 horas, el Ministerio de Justicia contabilizó 58 incidentes vinculados al balotaje en todo el territorio nacional. Según el reporte oficial, las infracciones más frecuentes correspondieron a actos de campaña electoral irregular (11 casos) y otros delitos electorales (10). El informe también sumó casos de desorden que obstaculiza el trabajo electoral (7), campaña en colegios electorales (5), desobediencia a las órdenes del Tribunal Electoral (5) y violación o intento de violación del secreto del voto (5). La encuesta también señala dos casos de compra de votos o corrupción electoral. Hasta el momento, el balance parcial registra 11 personas detenidas, tres arrestos en flagrancia y la confección de 10 actas de infracción detalladas.

El Tribunal Supremo Federal pidió respeto por los resultados electorales: “Brasil necesita paz y tranquilidad” El presidente del Tribunal Supremo Federal, el ministro Edson Fachin, emitió su voto en Brasilia pasadas las 11:10 y lanzó un llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta. Fachin enfatizó que Brasil requiere “paz y tranquilidad” para encarar los desafíos del país tras la contienda entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro.

Elecciones Brasil 2026: ¿qué cargos se votan este domingo? En las elecciones generales de este domingo, la ciudadanía brasileña elige al presidente y vicepresidente para un mandato de cuatro años que iniciará el 5 de enero de 2027. También se ponen en juego 6 gobernaciones regionales y sus respectivas vicegobernaciones .

En Portugal se espera una mayor participación que en primera vuelta Miles de brasileños acudieron este domingo a ejercer su derecho al voto en Portugal para elegir a su próximo presidente, la mayoría de ellos en Lisboa, el mayor colegio electoral brasileño en el extranjero, donde se espera una votación “mucho mayor” que en la primera vuelta presidencial, marcada por el abstencionismo. “La expectativa que teníamos, y parece que se está confirmando, es que ahora, en la segunda vuelta, la participación será mucho mayor. Esperamos que acuda a votar alrededor del 50 % del electorado”, dijo el embajador, Raimundo Carreria Silva.

A qué hora se conocerán los primeros resultados y cuándo podría definirse el ganador El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comenzará a publicar resultados parciales a las 17 , hora de Brasilia, apenas cierren las urnas. Ese horario coincide con el de la Argentina, por lo que los primeros datos se conocerán a partir de ese momento. En esta segunda vuelta, resultará electa la fórmula integrada por los candidatos a presidente y vicepresidente que obtenga la mayoría simple de los votos válidos, sin requerir una diferencia mínima sobre su rival. De acuerdo con la Resolución N.º 23.748 del Tribunal Superior Electoral (TSE), los votos en blanco o nulos quedan descartados del cómputo oficial, por lo que no benefician a ninguna candidatura.

Lula Da Silva votó en San Pablo: “Si gano, se lo debo al pueblo, que fue un ejército de la democracia” El actual mandatario ingresó al centro de votación con una bandera de Brasil y posó para fotos junto a la primera dama, Rosângela da Silva; el vicepresidente, Geraldo Alckmin; y las exministras Marina Silva y Simone Tebet. Tras votar, Lula reconoció: “Lo que vi en esta campaña fue inexplicable, el pueblo fue a las calles a defender sus logros. Si gano estas elecciones, solo le debo mi elección al pueblo brasileño, que fue un ejército de la democracia”. Lula votó en San Pablo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Votó Flávio Bolsonaro y aseguró que “llegó el momento de cambio” Vestido con una camisa amarilla de manga corta y con un adhesivo en el pecho con el número 22, el que lo identifica como el candidato del Partido Liberal, el aspirante opositor llegó al lugar en medio de la lluvia, acompañado de su mujer, Fernanda Bolsonaro, y un fuerte esquema de seguridad. “Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”, aseguró el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival, el mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y defendió la necesidad de reorganizar el país.