Imagen de Potes, municipio y villa situada en el centro de la comarca de Liébana, en la comunidad autónoma de Cantabria.

Potes es un pintoresco municipio y villa que conforma la capital de la histórica comarca de Liébana, situada en el suroeste de Cantabria.

Está ubicada en el punto de confluencia de cuatro valles y en el cruce de los ríos Deva y Quiviesa, rodeado por el imponente paisaje de los Picos de Europa. Posee alrededor de 1500 habitantes y mantiene las dimensiones de una pequeña localidad a pesar de ser uno de los principales centros turísticos de la comarca. Los que lo visitan dicen que “parece sacado de un cuento”.

Su clima es más cálido y seco que el resto de la región y combina una importante cultura gastronómica y un patrimonio histórico que configuran la belleza y atractivo del lugar.

Potes, un pueblo con historia y bellezas naturales

La Villa de Potes es un sitio de gran variedad cultural e histórica, debido a que es citada en registros escritos desde el siglo IX y estuvo vinculada a las casa nobles del Marqués de Santillada y a la del Infantado . Además, en el año 1983 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, sumado a que desde 2019 forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El estar localizada en el punto de convergencia de los cuatro valles de la Comarca convierte a Potes en un lugar céntrico desde el cual los visitantes pueden planificar un recorrido por toda la comarca de Liébana.

Por ejemplo, en el corazón del pueblo se pueden recorrer los puentes medievales que conectan calles y barrios sobre los ríos Deva, Quiviesa y Bullón. Esta infraestructura determina la identidad y nombre del pueblo, debido a que Potes proviene del latín pontes, aunque otras fuentes señalan que podría deberse a la ubicación geográfica del lugar en el cruce natural de cursos de agua.

Potes es la capital de la comarca de Liébana, en Cantabria, reconocida como uno de Los Pueblos más Bonitos de España. Wikimedia Commons

Los principales atractivos turísticos de Potes

La Villa de Potes cuenta con numerosos monumentos históricos, arquitectónicos y sitios naturales que la convierten en un destino perfecto para turistas y locales. Uno de ellos es la Torre del Infantado , un símbolo local y fortificación del siglo XIV que actualmente alberga una exposición sobre el Beato de Liébana .

También, la Iglesia de San Vicente constituye el principal centro de Potes y una de las referencias más importantes del patrimonio religioso de la comarca. Su arquitectura es particularmente atractiva debido a la combinación de estilos góticos, barrocos y renacentistas.

De igual manera, la Torre de Orejón de la Lama , conocida popularmente como Torre de Bedoya , es una casa-torre medieval combinada con un palacio gótico urbano de los siglos XV y XVI ubicada en el casco antiguo de la villa.

Por último, la Ermita de San Cayetano y el antiguo Convento de San Raimundo son otras dos construcciones religiosas fundamentales del casco histórico de la villa.

Por qué Potes está entre los pueblos más bonitos de España

Potes forma parte desde 2019 de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, una asociación que certifica municipios rurales por criterios relacionados con la conservación del patrimonio, la calidad arquitectónica y el cuidado de su entorno.

Actualmente, la propia asociación incluye a Potes entre los pueblos mejor valorados de su red. Incluso, en su clasificación de 2026 figura dentro de los 20 primeros, junto a otras localidades como Santillana del Mar, Albarracín, Aínsa o Pedraza.

A esta distinción se suma su reconocimiento patrimonial de ser declarada oficialmente Conjunto Histórico-Artístico a partir del Real Decreto 828/1983.

Potes es la capital de la comarca de Liébana, en Cantabria, reconocida como uno de Los Pueblos más Bonitos de España. Wikimedia Commons

Qué comer y qué lugares visitar en Potes

La gastronomía es otro de los principales atractivos de Potes y de toda la comarca de Liébana. Uno de sus platos más representativos es el cocido lebaniego, elaborado principalmente con garbanzos, carne y productos de la zona.

También, destacan los Quesucos de Liébana y el Picón Bejes-Tresviso, platos vinculados a la tradición quesera de la comarca, junto con productos como la miel, los embutidos de caza y el orujo de Liébana.

Además, todos los lunes se instala un mercado tradicional en el que se comercializan productos locales, y que funciona como uno de los puntos de encuentro habituales de la comarca.