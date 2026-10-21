El agua protagoniza el paisaje natural del municipio, con saltos, arroyos y pozas rodeados de vegetación. Imagen ilustrativa.

Letur destaca por su arquitectura y paisaje de cascadas, una combinación que convierte a este pueblo de la provincia de Albacete en uno de los destinos rurales más singulares de Castilla-La Mancha. Su casco antiguo conserva calles estrechas, casas encaladas, arcos de piedra y construcciones de origen medieval, mientras que las fuentes, acequias y pozas naturales marcan el ritmo de la vida en el municipio.

Situado en plena Sierra del Segura, combina un importante legado histórico con un entorno natural de barrancos, huertas escalonadas y pequeños saltos de agua. El Gobierno de España lo declaró Conjunto Histórico Artístico en 1983 por el valor de su patrimonio arquitectónico y la conservación de su trazado urbano tradicional. Además, su entorno alberga vestigios prehistóricos y pinturas rupestres levantinas, algunas de ellas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Dónde queda Letur y cuál es su historia: un pueblo de origen árabe en Albacete

Letur se encuentra en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, a unos 720 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal ocupa aproximadamente 262 kilómetros cuadrados y comprende varias pedanías, entre ellas La Dehesa de Iznar, La Fuente de la Sabina y La Abejuela.

La presencia humana en la zona se remonta a la prehistoria, aunque fueron los árabes quienes dejaron una huella más visible en la configuración del municipio. Su trazado urbano conserva la estructura de tradición andalusí, con callejuelas sinuosas, adarves, patios, sistemas de regadío y viviendas construidas con materiales como tierra, cal, piedra y madera.

Tras la Reconquista, los repobladores cristianos también contribuyeron a la identidad arquitectónica de Letur. Ambas culturas convivieron hasta bien entrado el siglo XVI, una influencia que todavía se aprecia en sus calles y edificios históricos.

El agua también forma parte de su identidad. Las fuentes, los arroyos y las acequias atraviesan el casco urbano y riegan las huertas situadas en las laderas. Este paisaje, unido a las construcciones tradicionales y los miradores sobre los barrancos, explica el atractivo turístico de la localidad.

Letur conserva calles estrechas, casas encaladas y arcos de piedra de tradición árabe. Wikimedia Commons/ Quijotemancha

Qué ver en Letur: calles históricas, miradores y cascadas naturales

El casco antiguo y los tradicionales portalicos

Las calles empedradas y las casas encaladas son una de las principales señas de identidad de Letur. Entre sus elementos más característicos destacan los portalicos, arcos de piedra que funcionan como accesos y distribuidores de las viviendas.

La Plaza Mayor, la iglesia de Santa María y el Ayuntamiento

La Plaza Mayor reúne algunos de los edificios más representativos del pueblo. Allí se encuentra la iglesia de Santa María, reconocible por sus sólidos muros y contrafuertes de piedra, integrada entre las casas blancas del casco antiguo.

Frente al templo se alza el Ayuntamiento, de estilo renacentista. Su fachada conserva una placa conmemorativa dedicada al rey Amadeo I y a la Constitución. En las inmediaciones también se puede visitar el Museo Etnológico, que reúne objetos artesanales, herramientas agrícolas, fósiles y documentos relacionados con la historia local.

Los miradores de La Molatica, San Sebastián, la Artezuela y las Moreras

Mirador de La Molatica : permite observar las huertas de tradición árabe y el arroyo de Letur desde los cortados sobre los que se asienta el pueblo.

Mirador de San Sebastián : ofrece una panorámica del casco antiguo.

Mirador de la Artezuela : destaca por sus vistas al entorno natural y al cauce del arroyo.

Mirador de las Moreras: permite contemplar el arroyo que recoge las aguas sobrantes de los distintos nacimientos.

Letur conserva uno de los cascos históricos de origen andalusí mejor preservados de la provincia de Albacete. Wikimedia Commons/ Lionni

El Charco Pataco y la Cascada de los Pradillos

El agua es uno de los grandes atractivos naturales de Letur. A unos diez minutos a pie del casco urbano se encuentra el Charco Pataco, una poza de aguas cristalinas acompañada de una pequeña cascada.

Otra visita destacada es la Cascada de los Pradillos, a la que se llega mediante una de las rutas populares de la zona. El arroyo de Letur completa el recorrido natural con sus pozas, saltos de agua y rincones entre la vegetación, que atraen a quienes buscan practicar senderismo o disfrutar del paisaje.

El Arco de las Moreras y la arquitectura hidráulica

El patrimonio de Letur también está ligado a la gestión tradicional del agua. Las acequias, las fuentes, las balsas de riego y los canales forman parte de un sistema que ha permitido aprovechar los nacimientos de agua y mantener las huertas.

Entre los elementos más destacados figura el Arco de las Moreras, un antiguo acueducto de tradición morisca que constituye una muestra de la arquitectura hidráulica del municipio.

La Fuente de la Sabina y las pedanías históricas

Los alrededores de Letur también conservan enclaves de interés arqueológico y paisajístico. En La Fuente de la Sabina, situada hacia el sur del término municipal, hay bosques de sabinas, encinas y pinos, además de abrigos rocosos con pinturas rupestres levantinas y restos de asentamientos prehistóricos.

Cómo llegar a Letur en coche desde ciudades y pueblos cercanos

Desde Albacete : hay que dirigirse hacia la Sierra del Segura por las carreteras que conectan el interior de la provincia con Letur. Se recomienda consultar un navegador para elegir el itinerario más adecuado.

Desde Murcia : se puede acceder por carretera desde el entorno noroccidental de la Región de Murcia, en dirección a la Sierra del Segura y la provincia de Albacete.

Desde Yeste : se puede organizar un recorrido por la zona y visitar también La Dehesa de Iznar, que limita con el término municipal de Yeste.

Desde Férez: es posible combinar la visita a Letur con una parada en La Abejuela, situada junto al término municipal de esta localidad.

Antes de viajar es recomendable comprobar el estado de las carreteras. Una vez en Letur, lo más práctico es recorrer el casco histórico a pie y reservar tiempo para visitar los miradores y las cascadas.