La pasta tiene una fecha propia en el calendario gastronómico internacional. Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una jornada que nació en 1995, cuando se realizó en Roma el primer Congreso Mundial de la Pasta.

Desde entonces, la celebración busca poner en valor a uno de los alimentos más populares del mundo. Elaborada a partir de pocos ingredientes y vinculada históricamente con la cocina cotidiana, la pasta se adaptó a las distintas culturas y regiones hasta convertirse en un plato presente en mesas de todo el planeta.

En la Argentina, además, tiene un peso particular. La inmigración italiana dejó una marca profunda en la gastronomía local, desde los almuerzos familiares de los domingos y la pasta fresca hecha en casa hasta los tallarines con tuco y los tradicionales ñoquis del 29.

Con esa tradición como punto de partida, distintos restaurantes de Buenos Aires mantienen los clásicos italianos, aunque también los reinterpretan con nuevas técnicas e ingredientes. Para celebrar la fecha, estos son ocho restaurantes a tener en cuenta.

La receta de los domingos familiares

Bochinche, en Chacarita, tiene a las pastas como protagonistas y combina la herencia italiana con una mirada contemporánea. El restaurante está a cargo del cocinero Gaspar Natiello y su socio Lucas Etchegoyen, y cuenta con más de diez variedades de pasta elaboradas diariamente.

Entre sus platos aparecen los spaghetti con albóndigas y pomodoro, una receta vinculada a los domingos familiares de Natiello. Las albóndigas se preparan con carne molida, sal, pimienta, ajo y perejil, y se cocinan directamente en una salsa de tomate italiano, ajo y aceite de oliva. La pasta, hecha únicamente con semolín orgánico y agua, termina su cocción junto con la salsa y las albóndigas.

Dirección: Santos Dumont 4056, Chacarita.

Instagram: @hastabochinche

Una vuelta picante a un clásico italiano

En La Piccola, Palermo, la pasta casera hecha a mano ocupa un lugar central en una carta que también contempla alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten. Entre las opciones se encuentran los rigatoni spicy vodka, una pasta tubular y estriada que permite que la salsa se adhiera a toda su superficie.

Entre las propuestas de La Piccola están los rigatoni spicy vodka. Foto: gentileza.

La salsa combina cremosidad, tomate y vodka, con un toque picante. El formato del rigatoni, ancho y hueco, hace que la salsa se concentre en el interior y acompañe cada bocado.

Dirección: El Salvador 5801, Palermo.

Instagram: @lapiccola.ba

Una especialidad del Piamonte, con una interpretación propia

En Recoleta, Regina Bistró funciona en la Recova de Posadas con una propuesta inspirada en las cocinas de Francia, Italia y España. Entre sus pastas se destacan los agnolotti del plin, una especialidad del Piamonte reconocida por su pequeño tamaño y el característico pellizco que cierra cada pieza.

Entre las pastas de Regina Bistró se destacan los agnolotti del plin, una especialidad originaria del Piamonte. Foto: gentileza.

La versión de Regina lleva pasta rellena de carnes, demi-glace de sus propios fondos, espuma de parmesano, aceite de trufa blanca y pangrattato. Se completa con una espuma de parmesano, de textura ligera y cremosa, que equilibra la intensidad de la salsa, aceite de trufa blanca, que suma un perfil aromático distintivo, y pangrattato rallado, que incorpora contraste de texturas y un delicado sabor tostado.

Dirección: Posadas 1053, Recova de Posadas, Recoleta.

Reservas: WhatsApp +54 9 11 2365-4859. Teléfono: 4326-0532.

Tradición italiana con sabores del mar

Otro clásico porteño es Sottovoce, restaurante de cocina italiana que abrió en 2003 en Recoleta. Su propuesta mantiene una impronta tradicional, tanto en la cocina como en el servicio y la ambientación.

Entre las especialidades de Sottovoce se destacan los spaghetti negros con langostinos. Foto: gentileza.

Uno de sus platos destacados son los spaghetti negros con langostinos, elaborados con harina de trigo duro, huevos orgánicos y tinta de sepia. La salsa se prepara a partir de un polvo casero realizado con las cabezas de los langostinos, que se secan y procesan, además de tomates asados, crema, vino blanco y ajo. Las colas de langostinos y el perejil fresco completan la preparación.

Dirección: Av. del Libertador y Ayacucho, Recoleta.

Instagram: @sottovoce_ristorante

De la tradición boloñesa a las pastas con mariscos

En Palermo, Raggio Ostería lleva la firma del chef boloñés Sebastián Raggiante, quien busca trasladar a Buenos Aires los sabores de su región natal. La carta incluye desde spaghetti alla chitarra con carbonara tradicional hasta conchiglioni alla puttanesca y gigli con mariscos de Mar del Plata.

Las pastas de Raggio Ostería van desde un spaghetti alla chitarra preparado con carbonara tradicional hasta conchiglioni alla puttanesca o gigli con mariscos de Mar del Plata. Foto: gentileza.

La propuesta se apoya en productos de estación y técnicas vinculadas con la cocina familiar italiana. La intención, según explica Raggiante, es que quienes se sientan a comer allí puedan sentir por un momento que están en Italia.

Instagram: @raggio.osteria

Pasta artesanal hecha pieza por pieza

En Il Quotidiano, la pasta también se prepara de manera artesanal. Entre sus especialidades están los garganelli con crema de puerro, maíz y portobellos, una pasta corta y tubular que se realiza pieza por pieza sobre una tabla de madera de haya, y se presenta en dos variedades de masa: clásica y de espinaca.

Entre los platos destacados de Il Quotidiano están los garganelli con crema de puerro, maíz y portobellos. Foto: gentileza.

La preparación se acompaña con una salsa cremosa a base de puerros y maíz fresco, que combina una emulsión de vegetales con crema de leche y granos de maíz. El plato suma chips crocantes de portobellos, panceta ahumada y perejil fresco.

Instagram: @il_quotidiano

Una mirada mediterránea sobre la pasta

En Puerto Madero, Mare by Fran propone una cocina de inspiración mediterránea con especial atención a pastas, pescados y mariscos. Entre sus platos aparecen los malfatti al salmone crema di porri, elaborados con ricota y salmón rosado.

Entre los platos de Mare by Fran se destacan los malfatti al salmone crema di porri, elaborados con ricota y salmón rosado. Foto: gentileza.

La pasta se acompaña con una crema de puerros y salmón ahumado, en una combinación que busca mantener una textura delicada y sabores equilibrados.

Instagram: @marebyfran

Una versión más contemporánea de la pasta artesanal

Por último, Presencia, en Recoleta, propone una interpretación más contemporánea de la pasta artesanal. El chef Rodrigo de Costa presenta anolinis de hinojo asado, rellenos con hinojo emulsionado, ricota fresca y eneldo.

Los anolinis de hinojo asado están rellenos de hinojo emulsionado con ricota fresca y eneldo. Foto: gentileza.

El plato se acompaña con una beurre blanc elaborada a base de manteca, azafrán iraní y naranja, que aporta untuosidad y un delicado equilibrio entre aromas y sabores, además de huevas de trucha que brindan un contrapunto salino. Una rodaja de medialuna deshidratada suma textura crocante y una referencia a la pastelería tradicional, mientras que los brotes de albahaca aportan frescura.

Dirección: Montevideo 1789, CABA.

Web: presenciarecoleta.com