Elegir un aire acondicionado suele convertirse en una de las compras más complejas dentro de la categoría de electrodomésticos. Más allá de la marca o del precio, uno de los aspectos más importantes es seleccionar un equipo con la capacidad adecuada para climatizar el ambiente. Un error en esa decisión puede traducirse en menor eficiencia, mayor consumo eléctrico o una inversión innecesaria.

En los últimos años, el crecimiento del comercio electrónico impulsó el desarrollo de nuevas herramientas para reducir las dudas que aparecen al comprar productos tecnológicos sin el asesoramiento presencial de un vendedor. La inteligencia artificial y las soluciones interactivas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante para orientar esas decisiones.

En ese contexto, COTO incorporó una calculadora de frigorías dentro de su plataforma de COTO Electro. La herramienta permite estimar si el aire acondicionado elegido resulta adecuado para un ambiente determinado antes de avanzar con la compra, utilizando información proporcionada por el propio usuario.

Cómo funciona la calculadora de frigorías

El sistema solicita datos básicos como las dimensiones del ambiente y algunas características del espacio para evaluar la capacidad del equipo seleccionado. A partir de esa información, indica si el aire acondicionado alcanza para climatizar el lugar o si está sobredimensionado para las necesidades del hogar.

La propuesta busca trasladar al entorno digital una consulta que históricamente se realizaba en los locales físicos. En lugar de recurrir a cálculos manuales o buscar información en distintas páginas, el usuario recibe una orientación técnica sin salir de la ficha del producto.

Este tipo de herramientas responde a una transformación más amplia dentro del retail tecnológico. Las plataformas ya no solo muestran especificaciones técnicas, sino que desarrollan funcionalidades capaces de interpretar esos datos y convertirlos en información útil para facilitar la toma de decisiones.

Más información para comprar con mayor seguridad

Uno de los errores más frecuentes al adquirir un aire acondicionado consiste en elegir un equipo con menor capacidad que la necesaria o, por el contrario, invertir en un modelo más potente del que realmente requiere el ambiente. Ambas situaciones pueden afectar el rendimiento y el consumo energético.

Con esta incorporación, COTO busca ofrecer una experiencia de compra más completa, donde el asesoramiento técnico también forme parte del canal digital. La herramienta permite que el cliente llegue a una decisión con más información y reduzca la incertidumbre antes de realizar una inversión importante.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.