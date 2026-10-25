María Corina Machado regresó a Venezuela, tras más de 10 meses en el exilio: “Estoy aquí con ustedes”

Tras 10 meses de exilio y varios intentos de regreso, la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado confirmó su retorno a Venezuela con un mensaje en la red social X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

El anuncio fue respaldado de inmediato por Edmundo González, quien celebró la noticia en sus redes sociales expresando su emoción y ratificando la presencia de la dirigente en territorio nacional.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. ¡Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!“, aseguró el excandidato presidencial. Hasta ahora, no se conocen mayores precisiones sobre su ubicación exacta ni el momento de su llegada.

González Urrutia dijo que “muy pronto” él también regresará para que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”. “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

El mensaje de María Corina Machado tras regresar a Venezuela X María Corina Machado

Consolidada como la figura central de la oposición venezolana, Machado fue galardonada con el Premio Nobel en 2025 en reconocimiento a su labor por la restitución de la democracia. Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Según reportó la cadena estadounidense Newsmax, afín a Trump, Corina Machado ingresó a territorio venezolano desde Colombia . El medio precisó además que la dirigente opositora planea realizar una reaparición pública en el transcurso de este domingo.

Antes de salir de Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Exdiputada y firme objetora del modelo chavista desde sus inicios, la dirigente encabezó la resistencia política frente al sistema institucional establecido por Hugo Chávez y luego conducido por Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro fue capturado en enero durante una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump.

El retorno de Machado plantea un desafío directo a la gobernabilidad de la presidenta interina Delcy Rodríguez -exvicepresidenta de Maduro-, quien asumió el mando tras la captura del exmandatario en enero durante una operación militar de fuerzas estadounidenses instruida por Donald Trump.

En lugar de transferir el poder de forma inmediata a la oposición democrática de Venezuela, la administración Trump optó por articular una alianza pragmática con Rodríguez, centrada en la seguridad, la estabilidad económica y la explotación de las enormes reservas petroleras venezolanas.

Aunque Machado mostró un respaldo firme a Trump al elogiar su rol en la destitución de Maduro, también cuestionó públicamente el alcance del pacto energético rubricado entre Washington y el gobierno interino.